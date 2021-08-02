Затримуються поїзди, що курсують через Тернопіль (розклад)

Через негоду, що вирувала на Заході України вночі 2 серпня, затримуються деякі поїзди.

Серед них є потяги, що курсують через Тернопіль.

Як повідомили в “Укрзалізниці”, стався обрив контактної мережі. У зв’язку з цим, вчасно не прибудуть вчасно 9 поїздів.

Через погодні умови затримуються потяги:

– №244 Рахів – Київ (затримка склала 2 години 50 хвилин);

– №44 Івано-Франківськ – Чернігів (затримка склала 2 години 50 хвилин);

– №8 Чернівці – Київ (затримка склала 2 години 40 хвилин);

– №34 Солотвино – Київ (затримка склала 2 години 20 хвилин);

– №11 Львів – Одеса (затримка склала 2 години 20 хвилин);

– №50 Трускавець – Київ (затримка склала 1 годину);

– №81 Ужгород – Київ (затримка склала 50 хвилин); №358 Рахів – Київ (затримка склала 50 хвилин);

– №25 Ужгород – Одеса (затримка склала 40 хвилин).

Також через поломку локомотива у вантажному поїзді на ділянці Вільнянськ-Славгород, затримуються поїзди №81 Харків – Новоолексіївка та №9 Київ – Маріуполь.

Нагадаємо, що ввечері 1 серпня Україну накрила негода – вирувала гроза та сильний вітер. Найбільше постраждали західні області. Через бурю без світла залишились понад 500 населених пунктів.