Затримуються поїзди, що курсують через Тернопіль (розклад)
Через негоду, що вирувала на Заході України вночі 2 серпня, затримуються деякі поїзди.
Серед них є потяги, що курсують через Тернопіль.
Як повідомили в “Укрзалізниці”, стався обрив контактної мережі. У зв’язку з цим, вчасно не прибудуть вчасно 9 поїздів.
Через погодні умови затримуються потяги:
- – №244 Рахів – Київ (затримка склала 2 години 50 хвилин);
- – №44 Івано-Франківськ – Чернігів (затримка склала 2 години 50 хвилин);
- – №8 Чернівці – Київ (затримка склала 2 години 40 хвилин);
- – №34 Солотвино – Київ (затримка склала 2 години 20 хвилин);
- – №11 Львів – Одеса (затримка склала 2 години 20 хвилин);
- – №50 Трускавець – Київ (затримка склала 1 годину);
- – №81 Ужгород – Київ (затримка склала 50 хвилин); №358 Рахів – Київ (затримка склала 50 хвилин);
- – №25 Ужгород – Одеса (затримка склала 40 хвилин).
Також через поломку локомотива у вантажному поїзді на ділянці Вільнянськ-Славгород, затримуються поїзди №81 Харків – Новоолексіївка та №9 Київ – Маріуполь.
Нагадаємо, що ввечері 1 серпня Україну накрила негода – вирувала гроза та сильний вітер. Найбільше постраждали західні області. Через бурю без світла залишились понад 500 населених пунктів.