Викладач коледжу, котрий вимагав в учня хабар, відбувся штрафом

Наприкінці жовтня вирок у даному кримінальному провадженні виніс Тернопільський міськрайонний суд.

Нагадаємо, у серпні цього року співробітники сектору захисту інтересів суспільства і держави спільно з оперативниками кримінальної поліції ГУНП в Тернопільській області та слідчими Тернопільського районного управління поліції задокументували факт отримання неправомірної вигоди викладачем одного з коледжів обласного центру. Педагог отримав 8 400 гривень, пообіцявши учневі автошколи вирішити питання отримання ним посвідчення водія.

Відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 369-2 (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави) Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснювала Тернопільська місцева прокуратура.