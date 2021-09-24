Вирок для вбивці тату-майстрині Андрія Горбатюка знову переглянуть

У Тернопільському апеляційному суді знову будуть вирішувати долю вбивці тату-майстрині Тетяни Підвашецької – Андрія Горбатюка.

Касаційний суд скасував рішення Тернопільського апеляційного про 15-річне ув’язнення для Андрія Горбатюка. Відтак зобов’язав переглянути рішення ще раз, пишуть Тернополяни.

Касацію подавали як потерпілі – мати Тетяни, так і захисники Горбатюка.

“Наша позиція була послідовна в частині міри покарання, зокрема довічного позбавлення волі, тому відштовхуючись від інтересів клієнта, які наполягали на поданні касаційної скарги, тому наші вимоги, щоб Горбатюку було призначено покарання, яке було визначено судом першої інстанції – довічне позбавлення волі”. – відзначив Володимир Рубінський, адвокат потерпілих.

22 вересня Касаційний суд скасував рішення Тернопільського апеляційного про 15-річне ув’язнення для Андрія Горбатюка.

І відтепер апеляційний суд у Тернополі має розглянути справу Горбатюка ще раз, але з іншими суддями.

Нагадаємо, 26 квітня 2019 року у власній квартирі на вулиці Курбаса знайшли мертвою 27-річну тату-майстриню Тетяну Підвашецьку.

У вбивстві дівчини запідозрили її знайомого Андрія Горбатюка.

Хлопець втік з міста і знайшли його у сусідній області.