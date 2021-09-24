Біля Гаївського мосту змінили схему руху

У Тернополі на перехресті вулиць Довженка-Протасевича змінили схему організації дорожнього руху.

Раніше водії повідомляли, що біля Гаївського мосту з’явився новий знак, що забороняв поворот ліворуч. Вчора у міськраді проінформували про зміни.

“Відпер у напрямку від Гаївського мосту до мікрорайону “Східний” не можна буде повертати ліворуч на вул. Довженка. Рух тут дозволено лише прямо, про що свідчить встановлений дорожній знак.

Для того, щоб потрапити на вул. Довженка, потрібно проїхати через світлофор, що на вул. Лесі Українки, або доїхати до Збаразького кільця і там розвернутись”, – розповів головний інженер відділу технагляду Ярослав Копча.