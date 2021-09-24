Результат за 2 години: на Кременеччині почали робити швидкі тести на COVID-19

Відтепер у жителів Кременецького району є можливість здати швидкий тест на визначення наявності коронавірусу в організмі.

Дослідження проводять в Кременецькому міськрайонному центрі ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

Тепер в лабораторії стало можливе проведення швидких тестів на виявлення антигену SARS-CoV-2 (COVID-19) у зразках мазка з метою встановлення діагнозу COVID-19. Також тести можна робити для припинення самоізоляції згідно програми «Дія вдома» та для виїзду за кордон в окремі країни.

Вартість одного обстеження – 300 гривень.

Видача результату: Протягом двох години.

Для більш детальної інформації звертатись по телефону 2-44-94, моб.тел. 0987620160, за адресою: м. Кременець вул. Козубського,6.