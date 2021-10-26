“Я такого ще не бачив”: лікар розповів про новий “Дельта”-штам коронавірусу, який виявили в Україні

Мутація нового і небезпечного штаму “Дельта” вже активно поширюється територією України.

В Україні циркулює новий мутований штам коронавірусу “Дельта”. Цей варіант вірусу поширюється швидше за усі попередні і є ще більш заразним.

Про це у коментарі ТСН.ua розповів головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

“На жаль, дійсно у нас є новий штам вірусу, який просто мегашвидко поширюється, на який ми, медики, не розраховували“, – розповідає нам лікар.

За його словами, уникнути інфікування новим варіантом вірусу буде вкрай складно, адже він більш заразний, аніж його попередник.

“Те, що я бачу по пацієнтах, то я такого ще не бачив, – це настільки все стрімко у сенсі поширення (вірусу – Ред) і настільки чітко це інфікує людину, що то тут без коментарів. Тобто якщо раніше ще були шанси, що хтось не заразився, то зараз практично майже всі заражаються“, – каже медик.

За словами Тараса Жиравецького, новий мутований штам коронавірусу, якого зафіксували на території Великої Британії, застав зненацька наших медиків і владу, адже поширюється надзвичайно стрімкими темпами.

“Поширюється мегашвидко, тому ми і не могли спрогнозувати. Тут воно підірвало, таке враження, що стався вибух бомби“, – підсумував лікар.

Нагадаємо, більш заразний штам коронавірусу виявили раніше британські вчені. За даними фахівців з Кембриджа і генетиків з Лондона, мутація, яка отримала назву AY.4.2, заразніша за “Дельту” на 10-15%. Якщо ці висновки будуть підтверджені, то цей штам стане найзаразнішим від початку пандемії.

В Раді національної безпеки й оборони України заявили, що мутація “Дельти”, яка почалася з Британії, сьогодні вже є на території нашої країни. Йдеться насамперед про Західну Україну, зокрема Львів і Тернопіль.

В РНБО закликали вакцинуватися від коронавірусу і цим убезпечити себе від тяжкого перебігу хвороби і смерті.