Тернопіль представили на міжнародній туристичній виставці в Львові

З 19 по 21 жовтня 2021 року на стадіоні «Арена Львів» пройшла XXII Міжнародна виставка «ТурЕкспо», яка відбулася в рамках Львівського форуму індустрії туризму та гостинності. В цьому році це єдина туристична виставка на заході України, яка зібрала найактивніших представників влади та бізнесу. На масштабній події себе презентували понад 70 компаній і установ з різних областей України, а також Польщі та Литви. Серед них окремим стендом було представлено місто Тернопіль.

Протягом трьох днів виставки колектив Туристично-інформаційного центру міста Тернополя на окремій локації презентував найцікавіші туристичні родзинки Файного міста. Вперше за багато років Тернопіль виставлявся на власному стенді, де численні відвідувачі виставки не лише знайомилися з нашим містом, а й ставали учасниками різних інтерактивів. Презентації, дегустації, квест та лотерея приваблювали представників туристичних компаній, державних установ, журналістів, гідів, мандрівників та студентів на локацію ТІЦ м.Тернополя. До стенду Тернополя також завітати директори двох Туристично-інформаційних центрів партнерів – Теребовлі та Чорткова, які представляли свої міста. На виставку завітали і інші гості з Тернополя, зокрема і студенти Галицького коледжу.

Інформаційні листівки, буклети, путівники та карти допомагали відвідувачам виставки більше дізнатися про туристичні принади Файного міста. Різноманітні питання квестів зацікавлювали мандрівників більше дізнатись про підземелля, Тернопільський став, парки, пам’ятники та екскурсії Тернополем. А смаколики від кондитерської фабрики «ТерА», ТОВ «Пивоварні «Опілля» та солодкого бренду «Країна НЯМ» занурювали у атмосферу нашого міста. На стенді також презентували великий вибір сувенірної продукції міста. Участь у виставці стала можливою завдяки сприянню Тернопільської міської ради.

20 жовтня на локації ТІЦ м.Тернополя провели лотерею для відвідувачів виставки, призами стали подарунки від партнерів туристичного центру : «Тери», «Опілля» та «Країни НЯМ». Переможців в смачній лотереї було багато, жителі Херсонщини, Маріуполя, Львівщини, Краматорська, Луганщини, Донеччини та Чернівців отримали різноманітні подарунки з Файного міста.

В середу 20 жовтня виконуюча обов’язки директора ТІЦ м. Тернопіль Ірина Потішна взяла участь у 4 Всеукраїнському форумі Центрів туристичної інформації, де представила місто Тернопіль.

Також на міжнародній туристичній виставці «ТурЕкспо» окремим стендом була розміщена Тернопільська область, яку презентував Департамент культури та туризму Обласної державної адміністрації та представники бізнесу.

Участь у туристичних виставках та форумах є дуже важливою для нашого міста, це в першу чергу підвищує імідж Тернополя, приваблює туристів та інвесторів, а також дає змогу розповісти про туристичні локації та родзинки міста.

Дашкевич Марина