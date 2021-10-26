Від коронавірусу вперше померли понад 700 українців за добу: 16 – на Тернопільщині

За попередню добу, 25 жовтня, в Україні від коронавірусу померли 734 людини. Це найвищий показник від початку пандемії. Попередні пікові показники фіксували 21 жовтня – 614 смертей, 20 жовтня – 546 смертей, та 18 жовтня – 536 смертей.

Згідно з даними Центру громадського здоров’я, найбільше летальних випадків сталося в Херсонській, (88), Запорізькій (55) та Дніпропетровській (49) областях.

Упродовж 25 жовтня коронавірус діагностували у ще 19 120 людей по всій Україні, найбільше – у Дніпропетровській (1760), Одеській (1 605) та Запорізькій (1 335) областях. Вилікувалися – 9 738 людей.

Зазначимо, що паралельно в Україні прискорюються темпи вакцинації. Зокрема, у Львові центри вакцинації вже другий тиждень працюють цілий день, а можливість вакцинуватися з’явилася на найбільших залізничних вокзалах по всій Україні. Це пов’язано з посиленням карантинних обмежень, а також важчими наслідками від коронавірусу для нещеплених.

Зараз в Україні домінує штам коронавірусу «Дельта», смертність від якого серед невакцинованих людей в 11 разів вища, ніж серед вакцинованих. Загалом лікарі по всій Україні спостерігають збільшення кількості важких хворих у реанімаційних відділеннях. Фактично всі вони – невакциновані.