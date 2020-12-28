Симптоми, при яких слід звернутись до проктолога

Симптоми, з якими звертаються до проктолога, прийнято вважати незручними. Зазвичай вони пов’язані з дискомфортом при ходьбі, знаходженні в положенні сидячи і лежачи, і, звичайно ж, з сильним дискомфортом при справлянні нужди.

У цій статті досвідчений проктолог МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» розповідає коли варто звернутись до лікаря, і в яких випадках це потрібно зробити обов’язково.

Симптоми, як привід для консультації проктолога

Є категорії пацієнтів, яким слід звернутися до спеціаліста в профілактичних цілях, навіть якщо скарги відсутні:

жінки в період планування вагітності;

вагітні та жінки, які нещодавно народили;

люди з надмірною масою тіла;

працівники «сидячих» професій і ті, хто веде малорухливий спосіб життя;

пацієнти, які перенесли оперативне втручання на прямій кишці з приводу геморою;

люди, що мають кровних родичів, що страждають злоякісним новоутворенням прямої кишки;

при зловживанні проносними засобами;

при практиці анального сексу.

Симптоми, при яких слід в обов’язковому порядку звернутися до лікаря:

хворобливість в області ануса і прямої кишки, болі різного характеру;

виділення з прямої кишки;

зміни в області ануса: якщо з’явилися припухлості, «шишки», а також є почервоніння, виразки, гнійники в області заднього проходу;

сверблячка в області анального отвору;

болі під час дефекації;

запори та інші труднощі з дефекацією;

вихід назовні гемороїдального вузла: особливо часто проявляється при дефекації;

травма аноректальної області;

сторонні тіла в прямій кишці;

естетична зміна зони промежини ануса, виражається в появі кондилом, папілом, бахромок, тріщин.

При появі будь-якого з цих симптомів слід негайно звернутись до спеціаліста.

У медичному центрі «Оксфорд Медікал Тернопіль» працюють досвідчені фахівці в області проктології. На прийомі лікар збере анамнез, проведе якісну діагностику і призначить ефективне лікування.

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