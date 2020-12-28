Симптоми, при яких слід звернутись до проктолога
Симптоми, з якими звертаються до проктолога, прийнято вважати незручними. Зазвичай вони пов’язані з дискомфортом при ходьбі, знаходженні в положенні сидячи і лежачи, і, звичайно ж, з сильним дискомфортом при справлянні нужди.
У цій статті досвідчений проктолог МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» розповідає коли варто звернутись до лікаря, і в яких випадках це потрібно зробити обов’язково.
Симптоми, як привід для консультації проктолога
Є категорії пацієнтів, яким слід звернутися до спеціаліста в профілактичних цілях, навіть якщо скарги відсутні:
- жінки в період планування вагітності;
- вагітні та жінки, які нещодавно народили;
- люди з надмірною масою тіла;
- працівники «сидячих» професій і ті, хто веде малорухливий спосіб життя;
- пацієнти, які перенесли оперативне втручання на прямій кишці з приводу геморою;
- люди, що мають кровних родичів, що страждають злоякісним новоутворенням прямої кишки;
- при зловживанні проносними засобами;
- при практиці анального сексу.
Симптоми, при яких слід в обов’язковому порядку звернутися до лікаря:
- хворобливість в області ануса і прямої кишки, болі різного характеру;
- виділення з прямої кишки;
- зміни в області ануса: якщо з’явилися припухлості, «шишки», а також є почервоніння, виразки, гнійники в області заднього проходу;
- сверблячка в області анального отвору;
- болі під час дефекації;
- запори та інші труднощі з дефекацією;
- вихід назовні гемороїдального вузла: особливо часто проявляється при дефекації;
- травма аноректальної області;
- сторонні тіла в прямій кишці;
- естетична зміна зони промежини ануса, виражається в появі кондилом, папілом, бахромок, тріщин.
При появі будь-якого з цих симптомів слід негайно звернутись до спеціаліста.
У медичному центрі «Оксфорд Медікал Тернопіль» працюють досвідчені фахівці в області проктології. На прийомі лікар збере анамнез, проведе якісну діагностику і призначить ефективне лікування.
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