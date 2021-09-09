Бережанська міська рада прийняла рішення не закривати 10 клас в одній зі шкіл

Учні 10 класу Бережанської школи №3 повернулися на навчання. Про це розповів батько однієї з учениць Ярослав Борецький. За його словами, на сесії міської ради прийняли рішення не закривати клас до кінця навчального року, пише Суспільне.

Як повідомив голова Бережанської міської ради Ростислав Бортник, це зробили з умовою, що з наступного навчального року 3 школа та Бережанська гімназія об’єднаються. Таким чином буде достатня наповненість класів і громада економитиме 2 мільйони гривень у рік. Директори шкіл на таке рішення погодилися, каже Ростислав Бортник. Згідно з рішенням про реорганізацію, учні двох шкіл навчатимуться в приміщенні 3 школи, але назва збережеться Бережанської гімназії.

Нагадаємо, 10 клас 3 школи Бережан не відкрили через малокомплектність. У документах, які дирекція школи подала перед навчальним роком, було 19 учнів. Під час перевірки міської ради 30 серпня, каже Ростислав Бортник, з’ясували, що учнів – 12, а цього недостатньо, щоб отримувати освітню субвенцію.

Про те, що клас закрили, батьків не повідомили, розповіла мати десятикласника Ірина Ухман. Тому 6 вересня під міською радою учні, батьки та вчителі 3 школи вийшли на протест. Вимагали дозволити продовжити навчання, адже клас був математичного профілю, а таких, за словами Ухман, у громаді немає. Як повідомила начальниця Бережанського міського відділу освіти Галина Михальчук, будуть розслідувати, чому кількість десятикласників у документах дирекції не відповідала дійсності та чому про розформування класу не повідомили батьків.