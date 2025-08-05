50 000 ліхтариків: у Тернополі відкривають масштабну виставку ілюмінацій

Вже 15 серпня в Тернополі відкриють унікальний тематичний парк ілюмінацій у парку імені Тараса Шевченка. Це буде справжня світлова казка, де гості зможуть побачити масштабні світлові фігури висотою до семи метрів, які вражають не лише своїм розміром, але й деталями. Всі фігури створені вручну з 50 000 ліхтариків, натурального шовку та сучасних LED-ламп, що забезпечують енергоефективність і екологічність.

Ця виставка вже була з успіхом представлена у багатьох містах України та за кордоном і тепер відкриває свої двері для тернополян та гостей міста. Всі фігури створюють магічну атмосферу, де можна зустріти фей, ельфів, драконів та інші міфічні істоти.

«Ми хочемо подарувати людям світло та позитив у цей непростий час. Наш парк – це місце, де можна відчути справжнє свято та віру у чудеса», — каже організатор заходу, керівник компанії Unipark Денис Погорєлко.

Гості парку зможуть насолодитися не тільки світловими інсталяціями, але й щотижневими світловими та фаєр-шоу, які відбуватимуться кожного вікенду з п’ятниці по неділю, а також у святкові дні. Для зручності відвідувачів передбачено комфортні зони відпочинку та інтерактивні розваги для дітей та дорослих.

Парк ліхтарів працюватиме з 15 серпня до 26 жовтня. Вхід для представників УБД та людей з інвалідністю I-II групи безкоштовний.

Адреса: парк імені Тараса Шевченка, Тернопіль

Часи роботи: щодня з 20:00 до 22:30

Вартість квитка:

Будні дні: дорослий — 200 грн, дитячий (3-12 років) — 150 грн

Вікенд (пт, сб, неділя з розширеною шоу-програмою): дорослий — 300 грн, дитячий (3-12 років) — 200 грн

Придбати квитки можна на офіційному сайті проекту або на касі парку. Подробиці – в Instagram та Facebook заходу.

Вхід представникам УБД та людям з інвалідністю I-II групи безкоштовний.