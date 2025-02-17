Військовослужбовці ТРО Медіа отримали почесні відзнаки
Тисячі кілометрів у поїздках фронтом, сотні записаних історій українських героїв, десятки документальних фільмів про національний спротив і одна-єдина віра в українську Перемогу… Саме такою є робота сучасного військового медійника.
З нагоди Дня військового журналіста командувач Сил територіальної оборони ЗСУ генерал-майор Ігор Плахута відзначив військовослужбовців підрозділу ТРО Медіа.
За відданість справі, професіоналізм і внесок у висвітлення бойової роботи Сил ТрО ЗСУ військові журналісти отримали:
почесні відзнаки від Міністра оборони України – нагрудні знаки “За зразкову службу”, медаль “Хрест доблесті”, “Хрест Сил територіальної оборони”;
відзнаки Головнокомандувача ЗСУ – нагрудні знаки “Хрест військова честь”, нагрудні знаки “За сумлінну службу”;
цінні подарунки від Командувача Сил ТрО ЗСУ;
грамоти від Командувача Сил ТрО ЗСУ.
Колектив ТРО Медіа усвідомлює, що наша робота – це не просто інформація, а зброя правди, що наближає нашу перемогу. Кожному військовослужбовцеві підрозділу за честь отримати ці нагороди.
Служимо українському народові!
З нагоди Дня військового журналіста командувач Сил територіальної оборони ЗСУ генерал-майор Ігор Плахута відзначив військовослужбовців підрозділу ТРО Медіа.
За відданість справі, професіоналізм і внесок у висвітлення бойової роботи Сил ТрО ЗСУ військові журналісти отримали:
почесні відзнаки від Міністра оборони України – нагрудні знаки “За зразкову службу”, медаль “Хрест доблесті”, “Хрест Сил територіальної оборони”;
відзнаки Головнокомандувача ЗСУ – нагрудні знаки “Хрест військова честь”, нагрудні знаки “За сумлінну службу”;
цінні подарунки від Командувача Сил ТрО ЗСУ;
грамоти від Командувача Сил ТрО ЗСУ.
Колектив ТРО Медіа усвідомлює, що наша робота – це не просто інформація, а зброя правди, що наближає нашу перемогу. Кожному військовослужбовцеві підрозділу за честь отримати ці нагороди.
Служимо українському народові!
На світлині відзнаку “За сумлінну службу” отримує Олег Пальчик