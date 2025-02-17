“Хочу долучитися до спецпідрозділу “Kraken”: 17-річний тернополянин готується до служби

Віталій готується до вступу у військо. У серпні хлопцю виповниться 18. Він розповів Суспільному, що планує приєднатися до спецпідрозділу “Kraken”.

“Я тренуюся, щоб стати гідним захисником України. Здобудеш українську державу, або загинеш у боротьбі за неї”, – сказав Віталій.

Хлопець розповів, що тренується майже три роки, проходить військові вишколи, вчиться тактиці та медицині:

“Моє тренування було 23 лютого 2022 року, за день до повномасштабної війни. Змалку, з 13-ти років я цікавився патріотизмом. У вересні 2022 року я долучився до націоналістичної організації “Права молодь”, був у ній два роки. За цей період я пройшов понад сім військових вишколів від п’яти до семи днів. Крім того, щонеділі відвідував тренування. Також в нас була медицина, окремі тренування з фізкультури”.

Віталій розповів, що кожного дня у нього пробіжки, робить вправи на витривалість. Він постійно збільшує навантаження, щоб бути готовим до бойових умов.

“Хочу долучитися до спецпідрозділу “Kraken”. Бригада Головного управління розвідки Міністерства оборони України – це дуже екіпіровані та навчені хлопці, з націоналістичними поглядами. Молоді та перспективні. Я впевнений, що зможу себе там реалізувати. Мотивація дуже проста – захистити свою сім’ю, свою націю, дати можливість їй вижити та існувати”.

Віталій відвідує Центр науки Тернополя, де ветеран російсько-української війни Артем Коновал планує відкрити військовий музей. Там хлопець тренується на симуляторі польотів на дронах.

“Також беру участь у польотах на семи дюймових дронах на полігоні. Якщо пощастить, то я буду працювати з FPV-дронами. Якщо ні, то я зможу зрозуміти, як працює дрон, як я зможу від нього захиститися та протидіяти. Щоб, як наш ворог, не кидатися на нього думаючи, що зможе зупинити кумулятивний струмінь своєю головою”, – сказав Віталій.

За словами Артема Коновала, на виставці є макети зброї, оптичні прилади та амуніція. Ветеран навчає, як правильно з ними поводитись.

“Це важливо, щоб зрозуміти, що таке бойові дії або бути до них готовим. На КМБ вас навчать базових елементів, ви будете готові до тих тягот і небезпек, які вас будуть чекати. Фізична підготовка та медицина буде вас готувати до будь-якої ситуації. Зараз іде війна на виживання: або ми, або вони. Тому кожен чоловік повинен бути готовим захищати свою країну”, – зазначив Артем Коновал.