Забіг у Чорткові: представники ОСББ, які дісталися до фінішу швидше за всіх, отримали сертифікати на суму 50 тис. грн

Третій рік поспіль Чортків долучається до відзначення Днів сталої енергії, мета яких – «мобілізувати» мешканців, політиків, підприємців, представників громадських організацій замислитися над перспективами виробництва і споживання енергії в себе в місті, регіоні, країні та світі.

Ціллю проведення заходів є підвищення поінформованості місцевих громад стосовно сучасних способів ощадного й ефективного використання енергії та ширшого залучення відновлюваних джерел енергії в руслі загальноєвропейської політики протидії глобальній зміні клімату.

20 червня в рамках відзначення Днів сталої енергії в парку культури та відпочинку ім. І. Франка пройшов загальноміський забіг протяжністю 3 км. Учасників поділили на чотири категорії: «16+», «30+», «Організації» та «ОСББ». Варто зауважити, що до марафону долучилося чимало чортківчан різного віку, професій та спортивної підготовки. Перед початком змагань для розігріву м’язівтренер танцювальної студії «RealDance» Світлана Міщенко провела для бігунів невелику розминку.

Колоною, під оплески та підбадьорювання присутніх, всі учасники стартували та пробігли 3 кола алеями парку. До фінішу успішно дісталися всі марафонці. Ті, хто швидше подолав дистанцію отримали сертифікати, медалі та кубки.

Організаціям, котрі зайняли призові місця, вручили набір коробок для сортування сміття. Представники ОСББ, які дісталися до фінішу швидше за всіх, отримали сертифікати на суму 50 тис. грн для облаштування контейнерного майданчика та придбання баків для сортування сміття.

Спеціальний марафон організували для наймолодших учасників – вихованців дошкільних навчальних закладів Чорткова. На стадіоні «Харчовик» під керівництвом наставниківпройшли веселі тематичні конкурси та естафети.Для гостей заходу малюки підготували веселий танцювальний флешмоб.За активну участь у святкуванні Днів сталої енергії дітвора отримала призи та повітряні кульки.

Нагадаймо, що напередодні, в рамках відзначення Днів енергії, в нашому місті проходив марафон «21 день сортуємо сміття разом». До цієї акції також долучилося чимало мешканців, які протягом трьох тижнів вчилися відсортовувати тверді побутові відходи та виконували різноманітні завдання. Найактивніших учасників нагородили відзнаками та пам’ятними призами.

Чортківський міський голова Володимир Шматько зауважив, що заходи такого роду надзвичайно важливі не лише для нашого міста, але для країни, материка і цілої планети.

«Дякуюусім, хтовідгукнувся на нашуініціативу – наше місто довело, що ми – велика і дружня громада! Вжетретійрікпоспіль у ЧортковіпроходятьДністалоїенергії. Для нас головне поступовоставатиенергоефективними, тобтоменшеспоживати і теплової, і електричноїенергії, і води. Ми повиннінавчитись житии із природою у гармонії і такі заходи цьомудужесприяють!», – звернувся до присутніх Володимир Петрович.

В рамках відзначення Днів сталої енергії відома чортківська поетеса Раїса Обшарська презентувала свою книгу «Чортків енергоефективний» для дітей, в якій описуються важливі проблеми екології. Варто зауважити, що ілюстрації створені вихованцями авторки, яка водночас працює завідувачем дошкільного навчального закладу №1 «Золота рибка» Опісля презентації книги роздали найменшим учасникам заходу.

Після виснажливого забігу та нагородження переможців, всі охочі мали змогу навчитися правильно відсортовувати сміття. Працівники відділу муніципального розвитку, інновацій та енергоефективності організували для чортківчан урок по сортуванню твердих побутових відходів. Гості більше дізналися про пункти прийому склотари та макулатури у Чорткові, розміщення спеціальних контейнерів для збору батарейок та LED-ламп, ознайомилися із правилами сортування органічних відходів, пластику, паперу та скла.