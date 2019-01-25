86 відер вареників передали для бійців мешканці Байковецької ОТГ

Понад 13 тисяч вареників, зліплених і зварених працівниками сільської ради та небайдужими мешканцями сіл громади, а також солодощі, калачі і хліб від жителів села Соборне, директора спільного малого підприємства «Форум» Ганни Періг та підприємця Володимира Перога, кошти для придбання запчастин передали волонтерці Тернопільського логістичного центру допомоги бійцям Христині Феціці заступник голови громади Віктор Пулька та голова молодіжної громадської організації «Файна громада» Василь Телеп. Усе попрямувало на передову: Попасна, Авдіївка, Бутівка, Зеніт, Піски, Маріуполь та в Київський військовий госпіталь!

– Ми сподіваємося, що зараз наших захисників добре годують, – сказав пан Василь. – Але у ці Різдвяні дні хочемо створити для них справді святкову, домашню атмосферу з традиційними варениками та калачами. А ще наші люди вкладали у ці вареники, калачі велику любов, свою безмірну шану до тих, хто заступив собою дорогу в Україну північним варварам.



Вже після свят ми зв’язалися з Христиною Феціцою, волонтером Логістичного центру допомоги бійцям, яка з перших днів займається підтримкою українських бійців на передовій. «Для хлопців такі передачі завжди дуже цінні, — каже Христина. — Особливо напередодні таких великих свят, як Різдво, Водохреще, Великдень. Вони допомагають відчути атмосферу свята, дому, родинного затишку, яких так бракує там, на передовій. І якщо борщ чи кашу ще можна приготувати в тих умовах, в яких вони перебувають, то вареники — аж ніяк. Тож хлопці не могли натішитися і надякуватися тим, хто приготував для них такі гостинці. Знаю, скільки любові і душевного тепла вкладали в ці вареники мешканці Байковецької ОТГ, тож від того вони були ще смачніші. Від імені всіх воїнів, які несуть зараз службу в Попасній, Авдіївці, Бутівці, Зеніті, Пісках, біля Маріуполя, проходять реабілітацію в Київському військовому госпіталі велике вам спасибі!»

Хтось сьогоднішній вечір називає Щедрим, інші — Голодним.

Для мене і моїх друзів він — Вдячний.

Їмо вареники і добрим словом згадуємо Христину Феціцу і дівчат, які їх робили.

Щиро вітаю із святом!

Христос Хрещається!

Мишко Журналюга

Спасибо!!! Всем, кто приложил руки к этим вареникам!!!! Они волшебные!!! Честное слово!!! Братья подтвердят, попробывал я этих вареников!!! И что вы думаете…. Еду в отпуск!!! И скажите, что это не чудо!!! Спасибо за сказку!!! С Водохрещением вас!!! Здоровья, удачи!!! Спасибо, что вы у нас есть!!!!!!

Игорь Бектимиров

...а вчора отримав посилку від Логістичного центру допомоги воїнам АТО з Тернопільщини — вареники та трохи солодощів, посмакувати якими наші бійці зможуть завтра під час святкового обіду з нагоди Водохреща. Отож, усім смачної куті та вечері. Зі святим Водохрещам! А господиням із Байковецької громади, котрі приготували для наших бійців ці смаколики, низький уклін. Христос Хрещається.

Ruslan Koval

Вчора багато хто вітав з Водохрещам власними фотками або відео в ополонці чи біля ополонки. А ми можемо привітати фотозвітом з госпіталю з кутею, піцою Veterano, варениками, варениками і ще раз варениками (бо їх було аж шість відер)!!! Кутя та вареники були приготовлені у файному місті Тернополі. Передай слова вдячності всім причетним до створення такої смакоти. Вчора нагодовані були бійці відділень гнійної хірургії, загальної терапії, пульмонології, нейрохіругії, неврології, психіатрії, гематології, а також основного корпусу хірургії. Відверто кажучи, спочатку розгубились від такої кількості, але завдяки допомозі досвідчених волонтерів госпіталю все швиденько розфасували та рознесли. Вчора в одному відділенні від бійця почула: «Я в шоці!» Від чого — не пояснив. Але так приємно бачити і розуміти, скільки небайдужих та готових прийти на допомогу людей у нас в Україні! Будьте всі здорові та щасливі! 🙂))

Elena Belyachkova, Головний військовий клінічний госпіталь.

Христинко, дякую тобі і тим людям, які трудяться, щоб тут, на фронті, хлопці відчували домашній затишок. Це дуже дорого коштує.

Від бійців ДУК ПС і ЗСУ щира подяка.

Слава Україні!