На Тернопільщині ТЦК вилучив у власника мікроавтобус на потреби ЗСУ, чоловік намагався його вернути через суд

13 квітня 2022 року працівники Чортківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (надалі – Чортківський РТЦК та СП) вилучили в Івана Б. мікроавтобус “Мерседес-Бенц”.

При цьому чоловіку надали Частковий наряд та Акт прийому – передачі, погоджені головою Чортківської районної військової адміністрації. Надалі він понад рік періодично цікавився, коли йому повернуть мікроавтобус, а у Чортківському РТЦК відповідали, що згодом.

У червні 2023 року після чергового звернення Івану Б. пояснили, що війна триває і транспортний засіб потрібний для задоволення потреб армії. Тому в серпні 2023 року він подав до Тернопільського зонального відділу військової служби правопорядку письмове звернення. В отриманій відповіді зазначалось, що на виконання військово-транспортного обов’язку для задоволення потреб Збройних сил України на підставі Часткового наряду Чортківського РТЦК та СП від 13 квітня 2022 року належний йому транспортний засіб передано до військової частини N.

Уважаючи дії районного ТЦК незаконними, позивач звернувся до суду та просив Частковий наряд та Акт прийому – передачі мікроавтобуса “Мерседес-Бенц”, датовані 13 квітня 2022 року, скасувати та зобов’язати військову частину N повернути йому транспортний засіб.

Рішенням Борщівського районного суду від 28 травня 2024 року у задоволені позову відмовлено.

Не погодившись із судовим рішенням, Іван Б. подав апеляційну скаргу та просив це рішення скасувати і задовольнити позовні вимоги в повному обсязі.

У судовому засіданні Тернопільського апеляційного суду колегія суддів, детально проаналізувавши матеріали цивільної справи в межах поданої апеляційної скарги, прийшла до висновку, що суд першої інстанції виніс законне та обґрунтоване рішення із додержанням норм матеріального та процесуального права і підстав для задоволення апеляційної скарги немає.

Насамперед колегія суддів наголосила, що 24 лютого 2022 року внаслідок повномасштабного вторгнення збройних сил російської федерації Указом Президента №64/2022 в Україні оголошено військовий стан, який триває і досі.

Правовою підставою для вилучення у позивача мікроавтобуса стали вимоги Указу Президента України № 69/2022 від 24 лютого 2022 року “Про загальну мобілізацію”, ст. 23 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, Положення про військово-транспортний обов’язок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1921 (в редакції постанови Кабінету Міністрів від 17 червня 2015 року № 405), які дозволяють відчуження об’єктів права приватної власності з мотивів суспільної необхідності в умовах воєнного стану.

Згідно із ч. 3 ст. 321 ЦК України, примусове відчуження об’єктів права власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності на підставі і в порядку, встановлених Законом, та за умови попереднього та повного відшкодування їх вартості, крім випадків, встановлених ч. 2 ст. 353 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 353 ЦК України, в умовах воєнного стану майно може бути примусово відчужене у власника з наступним повним відшкодуванням його вартості. Реквізоване майно переходить у власність держави або знищується (ч. 3 ст. 353 ЦК України).

При цьому повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, які його вилучали (ч. 3 ст. 6 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, п. 30 Положення про військово-транспортний обов’язок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року №1921).

Таким чином, обов’язковою умовою витребування власником свого майна з чужого незаконного володіння є відсутність правової підстави для вибуття такого майна від власника.

Також в ході апеляційного розгляду встановлено, що Чортківський РТЦК та СП є структурним підрозділом Тернопільського обласного ТЦК та СП. У наданій суду відповіді з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зазначено, що жодних даних про Чортківський РТЦК Реєстр не містить. Таким чином, Чортківський РТЦК не є юридичною особою. З урахуванням наведеного, колегія суддів відхилила доводи Івана Б., що виданий йому працівниками Чортківського РТЦК Частковий наряд містив реквізити юридичної особи та гербову печатку. Разом з тим, оскільки позивач клопотання про залучення співвідповідачем Тернопільського обласного ТЦК та СП не заявляв, ним пред’явлено вимоги до неналежного відповідача у справі.

Зважаючи на наведене, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду апеляційну скаргу Івана Б. залишила без задоволення, а рішення Борщівського районного суду від 28 травня 2024 року – без змін.

Пресслужба Тернопільського апеляційного суду