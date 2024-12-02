Твоя кров переможе: донація крові для фронту в Тернополі
5 грудня, напередодні Дня Збройних Сил України, тернополяни можуть здати кров для поранених захисників і захисниць. Реєструйтеся та приходьте в обраний час у Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, головний корпус, 1 поверх, аудиторія 20. Ваша донація зможе врятувати до трьох життів!
Перш ніж реєструватися, переконайтеся, що не маєте абсолютних або тимчасових протипоказань. Правильно підготуйтеся до процедури, аби зберегти гарне самопочуття.
Захід триватиме з 10:00 до 14:00, адреса університету — вул. Кривоноса, 2. Процедуру проводитимуть медики Тернопільського обласного центру служби крові. Подія проводиться у співпраці з ДонорUA та ГО “Я ДОНОР”.