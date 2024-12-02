Твоя кров переможе: донація крові для фронту в Тернополі

Реєструйтеся та приходьте в обраний час у Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, головний корпус, 1 поверх, аудиторія 20. Ваша донація зможе врятувати до трьох життів! 5 грудня, напередодні Дня Збройних Сил України, тернополяни можуть здати кров для поранених захисників і захисниць.та приходьте в обраний час у Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, головний корпус, 1 поверх, аудиторія 20. Ваша донація зможе врятувати до трьох життів!

абсолютних або тимчасових протипоказань. Правильно підготуйтеся до процедури, аби зберегти гарне самопочуття. Перш ніж реєструватися, переконайтеся, що не маєтеабопротипоказань.до процедури, аби зберегти гарне самопочуття.

Захід триватиме з 10:00 до 14:00, адреса університету — вул. Кривоноса, 2. Процедуру проводитимуть медики Тернопільського обласного центру служби крові. Подія проводиться у співпраці з ДонорUA та ГО “Я ДОНОР”.