17:42 | 9.12.2022
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Чипси господарства «ГАДЗ» можна замовити у будь-який куточок України

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Солодощі у подарунок на Миколая можуть бути корисними – якщо це чипси від фермерського господарства «ГАДЗ».
 
– Всі матусі дбають про своїх дітей, тому корисні смаколики – це чудова альтернатива цукеркам. Замовляйте своїм діткам яблучні чипси, перебуваючи в будь-якій точці України, –наголошують в компанії.
 
До слова, чипси ФГ «ГАДЗ» – інноваційний, натуральний, смачний, корисний та поживний продукт. Вони є альтернативою традиційним чипсам з картоплі, не містять консервантів, барвників та канцерогенів, що утворюються в процесі смаження, є низькокалорійними.

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