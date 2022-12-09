Чипси господарства «ГАДЗ» можна замовити у будь-який куточок України

Солодощі у подарунок на Миколая можуть бути корисними – якщо це чипси від фермерського господарства «ГАДЗ».

– Всі матусі дбають про своїх дітей, тому корисні смаколики – це чудова альтернатива цукеркам. Замовляйте своїм діткам яблучні чипси, перебуваючи в будь-якій точці України, – наголошують в компанії.

До слова, чипси ФГ «ГАДЗ» – інноваційний, натуральний, смачний, корисний та поживний продукт. Вони є альтернативою традиційним чипсам з картоплі, не містять консервантів, барвників та канцерогенів, що утворюються в процесі смаження, є низькокалорійними.