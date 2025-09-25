Нічна атака РФ спричинила затримки в русі потягів: подробиці від “Укрзалізниці”

Через нічну атаку РФ на кількох дільницях залізничних шляхів України потяги зазнали значних затримок. Зокрема, деякі рейси запізнюються від 1 до 5 годин, повідомляє “Укрзалізниця”. Ось актуальні затримки:

№53/54 Одеса-Головна – Дніпро-Головний (+5:09)

№253/254 Одеса-Головна – Кривий Ріг-Головний (+5:09)

№7/8 Одеса-Головна – Харків-Пас. (+4:47)

№147/148 Київ-Пас. – Одеса-Головна (+2:01)

№127/128 Львів – Запоріжжя-1 (+1:18)

№31/32 Перемишль – Запоріжжя-1 (+1:17)

№51/52 Запоріжжя-1 – Одеса-Головна (+1:10)

№91/92 Одеса-Головна – Краматорськ (+1:02)

Додатково, значні затримки зачіпають як внутрішні, так і міжнародні рейси, зокрема потяги до/з Перемишля та Харкова.