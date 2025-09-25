Володимир Шматько: «Щасливий! Завершили проект зі встановлення трьох СЕС в Чорткові!»

Чортківський водоканал офіційно завершив важливий проект із встановлення трьох сонячних електростанцій (СЕС) на об’єктах водопостачання та очищення каналізаційних стоків. Мер Чорткова Володимир Шматько поділився радісною новиною та деталями проєкту, що став важливим кроком для енергозбереження та зменшення екологічного впливу на навколишнє середовище.

ЩАСЛИВИЙ. Тепер вже офіційно. Завершили проєкт встановлення ТРЬОХ СЕС на об’єктах водопостачання і очистки каналізаційних стоків нашого КП Чортків водоканал! Сума гранту, який ми залучили — 510 тис. євро. Вартість твердої частини реалізації проекту українською компанією — 342 тис. євро. Співфінансування з бюджету громади — 1,4 млн грн.

За майже чотири місяці економія електроенергії на суму — майже 2 млн грн.

За три місяці літа зменшено викидів СО2 на десятки тонн в атмосферу.

Економія енергоресурсів та екологічні переваги

Проект передбачає встановлення трьох сонячних електростанцій потужністю 340 кВт (120+120+100 кВт). Завдяки цьому, Чортків водоканал зможе значно зменшити витрати на електроенергію. Сума гранту, який було залучено для реалізації цього проекту, становить 510 тисяч євро, а вартість твердої частини проекту, виконаної українською компанією, — 342 тисячі євро.

Фінансування та результати

Відповідно до умов проекту, співфінансування з бюджету громади склало 1,4 мільйона гривень. Уже за перші чотири місяці роботи нових СЕС водоканал зміг заощадити на електроенергії майже 2 мільйони гривень. Крім того, завдяки встановленим СЕС, за три літні місяці вдалося зменшити викиди СО2 на десятки тонн.

Погляд на майбутнє

Мер також підкреслив, що це лише початок: “Цей проект — це тільки перший крок у великій роботі по забезпеченню стійкої енергетики для нашої громади. Надалі ми плануємо впроваджувати ще більше таких ініціатив, які допоможуть економити енергію, знижувати викиди та забезпечувати екологічну чистоту нашого міста.”