Одразу в двох ТЦК на Тернопільщині викрито корупційні схеми

У Тернопільській області працівники внутрішньої безпеки поліції, слідчі ГУНП та співробітники СБУ викрили одразу дві корупційні схеми, пов’язані з уникненням мобілізації. У фокусі — діючі та колишні працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК).

📌 У першому випадку фігурантами стали діючий військовослужбовець та його колишній колега, які запропонували допомогу у «визнанні непридатним» до військової служби. За підроблені документи з фіктивним медичним діагнозом вони запросили 20 000 доларів США.

🔍 Оперативники задокументували отримання 10 000 доларів авансу. Після цього обох зловмисників було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

📌 У другому випадку вже інший працівник ТЦК намагався «підзаробити» на чоловікові, який перебував у розшуку в системі «Оберіг». Він запропонував за 700 доларів домовитися про зняття з реєстру розшукуваних.

💸 Спочатку він отримав 1000 грн авансу на банківську картку, а потім — основну суму. Саме в момент одержання коштів його було затримано.

👮‍♂️ Правова кваліфікація

Усім трьом фігурантам оголошено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.