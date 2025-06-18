Тернопільський ratcore стає глибшим: The Artistic Rats і “вдома холодно”

The Artistic Rats, вперті й експресивні представники тернопільської незалежної сцени, презентували новий сингл “вдома холодно”. Реліз відбувся за підтримки культурної платформи “На її основі”.

“Пісня виникла як реакція на особисту порожнечу, що стала фізично відчутною в щоденному побуті. Написання композиції та тексту супроводжувалося довгими розмовами виконавців, та зайняло декілька місяців”, — розповідають учасники гурту.

📍 У новій роботі — глибинна емоційність, мінімалізм побутового болю та естетика відстороненої сповіді. Це — не просто музика, а зафіксований стан між внутрішнім знесиленням і потребою сказати хоча б щось.

🐀 Хто вони — The Artistic Rats?

Колектив з Тернополя називає свій стиль ratcore — це поєднання експериментального звучання з елементами інді, постпанку, гранжу та того, що важко втиснути в один жанровий ярлик.

The Artistic Rats — це:

🧷 Фіналісти Koza Music Battle

🧷 Учасники фестивалю Брудний Пес 2025

🧷 Грали на сапорті в The Unsleeping

🧷 Резиденти видавництва ПОТОП

🧷 Співпрацюють з kontrabass promo та “На її основі”

Із 2021 року гурт встиг випустити кілька EP, синглів та повноформатний альбом “Тиша”, а також музичні відео з впізнаваною стилістикою — “Літо назавжди”, “Вчора”, “Діти”. Їхня комунікація з фанами — щира, жива й іронічна, а тексти — чесні й болісно особисті.

🔊 Куди рухаються пацюки?

“вдома холодно” — ще один крок у бік глибшої емоційної щирості. У пісні відчувається пошук тепла в безжальному побуті — те, що може відгукнутися кожному. The Artistic Rats поступово залишають тернопільську сцену позаду, аби розширити горизонти — як географічні, так і жанрові.