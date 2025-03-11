11:52 | 11.03.2025
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Війна 

Понад 60 безпілотників уночі атакували москву й кілька областей росії

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Понад 60 безпілотників уночі атакували Москву й кілька областей Росії. Пошкоджені багатоповерхівки й приватні будинки.

Губернатор Московської області звітував про одного загиблого й трьох поранених через масовану атаку.

Російські пабліки публікують десятки фото й відео з наслідками прильотів. У Міноборони РФ ще не писали про «роботу ППО» .

Гори-гори ясно, щоби не погасло! У Міноборони РФ заявили, що нібито збили 337 безпілотників над десятьма областями. Атаку назвали наймасовішою у 2025 році. https://poglyad.te.ua/vijna/ponad-60-bezpilotnykiv-unochi-atakuvaly-moskvu-j-kilka-oblastej-rosiyi.html

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