Понад 60 безпілотників уночі атакували Москву й кілька областей Росії. Пошкоджені багатоповерхівки й приватні будинки.



Губернатор Московської області звітував про одного загиблого й трьох поранених через масовану атаку.



Російські пабліки публікують десятки фото й відео з наслідками прильотів. У Міноборони РФ ще не писали про «роботу ППО» .

Гори-гори ясно, щоби не погасло! У Міноборони РФ заявили, що нібито збили 337 безпілотників над десятьма областями. Атаку назвали наймасовішою у 2025 році. https://poglyad.te.ua/vijna/ponad-60-bezpilotnykiv-unochi-atakuvaly-moskvu-j-kilka-oblastej-rosiyi.html