Хвилина мовчання на честь Андрія САЛОМОНА

Андрій САЛОМОН мав лише 36 років, коли його життя обірвалося 13 травня 2023 року в боях за Іванівське на Донеччині. Він був гранатометником десантно-штурмового батальйону, який мужньо тримав оборону на Бахмутському напрямку.

Випускник тернопільської школи та технічного коледжу, Андрій захоплювався баскетболом і музикою. З перших днів повномасштабного вторгнення прагнув стати на захист України, хоча спочатку отримав відмову.

“Він був дуже вмотивований. Казав: я мушу, треба”, — згадує дружина Олександра, з якою прожив у шлюбі 15 щасливих років.

Близькі пам’ятають Андрія як надійного друга, люблячого чоловіка, людину, яка вміла створити гарний настрій у будь-якій компанії. Про війну розповідав мало, оберігаючи рідних від хвилювань.

За свій подвиг Андрій САЛОМОН посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

У глибокій скорботі залишилися батьки Наталія Ярославівна і Віктор Тарасович та дружина Олександра.