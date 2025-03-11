Земельні схеми у Тернополі: як друзі Сергія Надала збагачуються за рахунок громади

У Тернополі тривають масштабні оборудки із землею, в яких фігурують друзі мера Сергія Надала. Йдеться про підставні особи, на яких стабільно оформлюють земельні ділянки під забудову, невигідні для міста інвестиційні угоди та підтримку комунальних підприємств.

Компанія “Меркурій” уже звела понад 12 багатоквартирних будинків, а ще стільки ж — у процесі будівництва та розробки. Серед бенефіціарів цієї забудови — сім’я Пилипчуків. Значні частки в їхніх активах мають також члени родини Романа Кришталовського, який очолює КП “Тернопільбудінвестзамовник”. Очевидний конфлікт інтересів мав би привернути увагу правоохоронних органів, однак цього не відбувається. Про це йдеться у матеріалі Політерно.

Журналісти встановили, що брат Романа Кришталовського — Володимир — навчався разом із Юрієм Пилипчуком у Тернопільському політехнічному університеті. Саме він привів Романа до команди Сергія Надала.

Дружина Романа, Руслана Кришталовська, є власницею близько трьох десятків компаній, які тісно пов’язані з будівельною сферою. Вона співпрацює з Юрієм та Галиною Пилипчуками, а більшість цих компаній отримували землі під забудову саме від КП “Тернопільбудінвестзамовник”, яке очолює її чоловік.

У декларації за 2023 рік Роман Кришталовський вказав лише дві квартири: одну свою та одну дружини. Однак реєстр нерухомості свідчить, що Руслана володіє щонайменше трьома квартирами в престижних районах Тернополя. Крім того, на неї оформлено:

5 торгових приміщень,

4 нежитлові приміщення,

кілька паркомісць,

частку у сонячних електростанціях.

Також Руслана Кришталовська володіє п’ятьма земельними ділянками загальною площею понад 9 тисяч кв. м, зокрема на вулиці Бригадній, де нині зведений багатоквартирний будинок компанії “Меркурій”. Земля передавалася через багатоетапні схеми: спочатку міська рада виділяла її під “садівництво”, а потім передавала “своїм” людям.

Основні етапи отримання комунальної землі:

Земля передається фізичним особам нібито для “садівництва”. Через деякий час вони відмовляються від оренди на користь “потрібних” людей. Землю викуповують або передають у власність компаніям, пов’язаним із забудовниками. На ділянці швидко виростає багатоквартирний будинок.

Наприклад, одна із земельних ділянок спочатку була оформлена на пані Світлану Кашенець, а згодом перейшла у власність Руслани Кришталовської. У 2022 році там почалося будівництво багатоповерхівки.

Брат Романа Кришталовського — Володимир — теж залучений до будівельного бізнесу. Зокрема, він є співвласником компанії “Базис”, яка орендує землю під комерційну забудову. Також він бере участь у сонячній генерації, що дозволяє “відмивати” кошти від будівельних схем.

Поки мешканці Тернополя змушені боротися за справедливий розподіл міських земель, родини Кришталовських та Пилипчуків живуть на широку ногу. Дочка Романа Кришталовського, Вікторія, веде богемний спосіб життя, подорожує світом та пересувається містом на Audi Q3.

Будівельні схеми у Тернополі функціонують роками, а правоохоронні органи не поспішають розслідувати ці оборудки. Схоже, що бути однокласником мера або керівником комунального підприємства — найнадійніший спосіб отримати доступ до міської землі та бізнесу в сфері нерухомості.