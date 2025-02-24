Допомога у критичний момент. Рекордний пакет від Британії, спільний від Скандинавії і Балтії, ППО від Швеції – що пообіцяли Україні союзники
24 лютого, у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії, країни-партнери України, серед яких держави ЄС, Британія, Канада, взяли участь у форумі Підтримуй Україну в Києві, де оголосили про нові ініціативи та пакети допомоги на підтримку України.
У саміті була оголошена участь 37 лідерів держав, 13 з яких приїхали в Київ особисто, а 24 мали взяти участь онлайн, анонсував президент України Володимир Зеленський.
Серед тих, хто приїхав в столицю України особисто, були президент Європейської ради Антоніу Кошта і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн; президенти Фінляндії Александр Стубб, Латвії Едгарс Рінкевичс, Литви Гітанас Наусєда, прем’єр-міністри Канади Джастін Трюдо, Данії Метте Фредеріксен, Естонії Крістен Міхал, Ісландії Кріструн Фростадоттір, Норвегії Йонас Гар Стере, Іспанії Педро Санчес, Швеції Ульф Крістерссон, а також генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу та міністр з європейських справ Франції Бенджамін Хаддад.
6 березня також відбудеться засідання Європейської Ради (лідерів ЄС) для обговорення підтримки України та посилення оборони Європи. Як підкреслив Антоніу Кошта, Європейська Рада тісно співпрацює з Європейською Комісією і готова ефективно забезпечити оборонні спроможності України, а також інвестувати в це.
NV зібрав головні з нових обіцянок України від її західних союзників, здебільшого європейських (окрім Канади). Заяв чи анонсів від США про додаткову допомогу Україні на момент публікації матеріалу не було.
Велика Британія анонсувала найбільший з наданих цією країною пакет військової допомоги Україні на суму 4,5 млрд фунтів стерлінгів ($5,6 млрд). «Ми маємо зміцнити Україну ще більше, щоб гарантувати тривалий мир, а не лише паузу в цій війні», — наголосив прем’єр країни Кір Стармер. Він назвав кілька шляхів до цього: військова підтримка України; санкції та економічний тиск на Росію; потужні гарантії безпеки для України, які Велика Британія готова підтримати своїми військами разом з іншими європейськими силами та «правильними умовами».
Європейський Союз та країни-члени ЄС нададуть Україні 3,5 млрд євро допомоги в березні 2025 року — додатково до вже наданих 145 млрд євро. «Це більш, ніж хтось ще допомагав», — нагадала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, ЕС допоміг України покрити дефіцит бюджету країни на весь 2025 рік. «Паралельно ми маємо негайно надавати зброю та озброєння. І це буде в центрі нашої роботи наступні кілька тижнів», — наголосила вона, пообіцявши, що Європа зміцнить Україну «в цей критичний момент».
Канада передасть Україні 25 бойових машин піхоти LAV III, чотири тренажери для F-16 і близько 5 млрд канадських доларів ($3,38 млрд), отриманих від заморожених активів РФ, заявив у Києві прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо. У пакет підтримки також буде система супутникових даних для F-16 і тренажери для літаків F-16. «Вони будуть передані в найближчі місяці. Це на додачу до мільйонів додаткових боєприпасів, спорядження та аптечок першої допомоги», — додав Трюдо. Він анонсував і грант на допомогу Україні в підтримці енергетичної безпеки після російських атак на українську енергетичну інфраструктуру.
Італія пообіцяла долучитися до процесів відновлення України, зокрема, відбудови енергетичного сектору, заявив віцепрем’єр — міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Він анонсував міжнародну конференцію з відбудови України, яка пройде в Римі 10−11 липня 2025 року.
Іспанія надасть Україні військовий пакет допомоги на 1 млрд євро у 2025 році, заявив голова уряду Іспанії Педро Санчес, не уточнивши, що увійде до цього пакету. Він також заявив що Україна має бути присутньою за столом переговорів, а мир для неї має бути довготривалим, комплексним і справедливим, а отже «не може зводитися до припинення вогню.
Норвегія виділить 3,5 млрд євро військової допомоги Україні у 2025 році, 1 млрд євро — на гуманітарну підтримку, 300 млн євро — на енергетику, ще 300 млн євро — на розвиток промисловості, заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере. Також Норвегія пообіцяла 4 млн євро буде виділено фінансових гарантій.
Країни Північної Європи й Балтії (NB8, Нордично-Балтійська вісімка, куди входять Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія та Швеція: протягом 2025 року спорядять і забезпечать навчанням український підрозділ чисельністю у бригаду. «Країни поставили собі за мету цього року спільно забезпечити підрозділу потрібний вишкіл, а також спорядження, боєприпаси та інші необхідні ресурси», — уточнив прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал.
Данія додатково виділяє $280 млн на боєприпаси для України і навчання військових. Ці гроші підуть, зокрема, на боєприпаси для українських солдатів і створення української бригади спільно з країнами Північної Європи та Балтії.
Швеція виділяє Україні 107,7 млн євро ($112,8 млн) на підтримку протиповітряної оборони, пакет буде включати шведську систему ППО Tridon Mk2, заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон. За словами міністра оборони Швеції Пола Йонсона, система ППО Tridon Mk2 може допомогти Україні «захиститися від безпілотників, крилатих ракет, літаків і бронетехніки». Також Швеція пообіцяла Україні нові поставки переносних зенітно-ракетних комплексів RBS70 NG та інших ручних систем оборони.
Естонія цього року збільшить військову допомогу Україні ще на чверть, придбавши для неї 10 тис. снарядів за додаткові 25 млн євро. До цього додасться вже обіцяна допомога естонської оборонної промисловості в розмірі 100 млн євро.
Ісландія в 2025 році подвоїть оборонну допомогу Україні, пообіцяла прем’єр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоттір. «Україна потребує більшої підтримки, яка має надійти негайно. Ісландія підвищила свою підтримку порівняно з попереднім роком і ми зробимо більше», — заявила вона, оголошуючи про рішення свого уряду удвічі збільшити оборонну підтримку України цьогоріч.
Фінляндія спрямує 4,5 млн євро на допомогу Україні, зокрема для відновлення східних і південних регіонів у 2025−2027 роках. Кошти будуть виділені через Фонд партнерства для стійкої України (PFRU), куди свою підтримку направляють дев’ять країн. У першій фазі проєкту Фінляндія вже виділила 4,3 млн євро у 2022−2024 роках. За цей час PFRU реалізував, серед іншого, 577 проектів підтримки одужання, допоміг двом мільйонам людей отримати доступ до базових послуг, реалізував медійні кампанії та підтримав служби психічного здоров’я, а також соціальну стабільність і стійкість на сході та півдні України.