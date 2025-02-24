Допомога у критичний момент. Рекордний пакет від Британії, спільний від Скандинавії і Балтії, ППО від Швеції – що пообіцяли Україні союзники

24 лютого, у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії, країни-партнери України, серед яких держави ЄС, Британія, Канада, взяли участь у форумі Підтримуй Україну в Києві, де оголосили про нові ініціативи та пакети допомоги на підтримку України .

У саміті була оголошена участь 37 лідерів держав, 13 з яких приїхали в Київ особисто, а 24 мали взяти участь онлайн, анонсував президент України Володимир Зеленський.

Серед тих, хто приїхав в столицю України особисто, були президент Європейської ради Антоніу Кошта і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн; президенти Фінляндії Александр Стубб, Латвії Едгарс Рінкевичс, Литви Гітанас Наусєда, прем’єр-міністри Канади Джастін Трюдо, Данії Метте Фредеріксен, Естонії Крістен Міхал, Ісландії Кріструн Фростадоттір, Норвегії Йонас Гар Стере, Іспанії Педро Санчес, Швеції Ульф Крістерссон, а також генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу та міністр з європейських справ Франції Бенджамін Хаддад.

6 березня також відбудеться засідання Європейської Ради (лідерів ЄС) для обговорення підтримки України та посилення оборони Європи. Як підкреслив Антоніу Кошта, Європейська Рада тісно співпрацює з Європейською Комісією і готова ефективно забезпечити оборонні спроможності України, а також інвестувати в це.

NV зібрав головні з нових обіцянок України від її західних союзників, здебільшого європейських (окрім Канади). Заяв чи анонсів від США про додаткову допомогу Україні на момент публікації матеріалу не було.

Велика Британія анонсувала найбільший з наданих цією країною пакет військової допомоги Україні на суму 4,5 млрд фунтів стерлінгів ($5,6 млрд). «Ми маємо зміцнити Україну ще більше, щоб гарантувати тривалий мир, а не лише паузу в цій війні», — наголосив прем’єр країни Кір Стармер. Він назвав кілька шляхів до цього: військова підтримка України; санкції та економічний тиск на Росію; потужні гарантії безпеки для України, які Велика Британія готова підтримати своїми військами разом з іншими європейськими силами та «правильними умовами».

Європейський Союз та країни-члени ЄС нададуть Україні 3,5 млрд євро допомоги в березні 2025 року — додатково до вже наданих 145 млрд євро. «Це більш, ніж хтось ще допомагав», — нагадала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, ЕС допоміг України покрити дефіцит бюджету країни на весь 2025 рік. «Паралельно ми маємо негайно надавати зброю та озброєння. І це буде в центрі нашої роботи наступні кілька тижнів», — наголосила вона, пообіцявши, що Європа зміцнить Україну «в цей критичний момент».

Канада передасть Україні 25 бойових машин піхоти LAV III, чотири тренажери для F-16 і близько 5 млрд канадських доларів ($3,38 млрд), отриманих від заморожених активів РФ, заявив у Києві прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо. У пакет підтримки також буде система супутникових даних для F-16 і тренажери для літаків F-16. «Вони будуть передані в найближчі місяці. Це на додачу до мільйонів додаткових боєприпасів, спорядження та аптечок першої допомоги», — додав Трюдо. Він анонсував і грант на допомогу Україні в підтримці енергетичної безпеки після російських атак на українську енергетичну інфраструктуру.

Італія пообіцяла долучитися до процесів відновлення України, зокрема, відбудови енергетичного сектору, заявив віцепрем’єр — міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Він анонсував міжнародну конференцію з відбудови України, яка пройде в Римі 10−11 липня 2025 року.

Іспанія надасть Україні військовий пакет допомоги на 1 млрд євро у 2025 році, заявив голова уряду Іспанії Педро Санчес, не уточнивши, що увійде до цього пакету. Він також заявив що Україна має бути присутньою за столом переговорів, а мир для неї має бути довготривалим, комплексним і справедливим, а отже «не може зводитися до припинення вогню.