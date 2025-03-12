Правоохоронці встановили, що за вибухами в Івано-Франківську ввечері 11 березня стоять російські спецслужби: вони підірвали власних агентів, які переносили саморобний вибуховий пристрій у районі залізничного вокзалу.

Про це повідомили в СБУ.

Як встановило розслідування, двоє місцевих неповнолітніх віком 15 і 17 років були завербовані рф через Telegram-канали із пошуку «легких грошей». Підлітки навчалися у коледжах і товаришували.

В обмін на обіцянку грошей від окупантів хлопці за інструкцією російського куратора виготовили саморобну вибухову речовину та два СВП, замасковані під термоси. Для конспірації фігуранти робили це в орендованій за гроші куратора квартирі в багатоповерхівці поблизу залізничного вокзалу.

Обидві вибухівки вони спорядили детонаторами з можливістю дистанційного підриву і додатковими уражаючими елементами у вигляді металевих гайок. Після цього, на виконання вказівки росіян, привели обидва вибухові пристрої у бойову готовність.

Близько 18:30 11 березня підлітки прямували до визначеної локації для розміщення одного із вибухових пристроїв. Дорогою російська спецслужба, яка віддалено відслідковувала їхнє пересування за GPS, активувала СВП у їхньому пакеті.

17-річний хлопець загинув на місці, а 15-річного товариша госпіталізовано з тяжкими пораненнями. Крім завербованих підлітків від удару вибуховою хвилею постраждало ще двоє випадкових перехожих.

Одночасно окупанти дистанційно підірвали другу вибухівку, залишену в орендованій квартирі.