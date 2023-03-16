Одна людей загинула, а двоє отримали травми – наслідки двох ДТП на Тернопільщині

Дві дорожньо-транспортних пригоди зареєстрували слідчі у середу, 15 березня. У одній з них загинула людина.

Дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками трапилася в селищі Старий Вишнівець. За попередньою інформацією кермувальник вантажного автомобіля “Man, здійснюючи рух заднім ходом, допустив наїзд

на пішохода. Потерпілий, 56-річний тернополянин, від отриманих травм помер на місці події.

У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Відомості за даним фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 КК України. Триває розслідування.

Ще одна автопригода з потерпілими трапилася у Тернополі на вулиці Бродівська. Водій автомобіля “Renault Trafic” не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення із автомобілем “ВАЗ 21091” . Від удару авто виїхало на зустрічну смугу руху та зіткнуся із автомобілем “Mercedes Benz”.

У результат зіткнення травми отримали двоє пасажирів ВАЗу. Потерпілим медики надали допомогу.

Поліцейські встановлюють усі обставини автопригоди.