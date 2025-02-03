У Тернополі стартує молодіжний дебатний клуб «Неформат»

12 лютого о 17:00 у Тернополі презентують молодіжний дебатний клуб «Неформат», який також працюватиме у Вінниці та Полтаві.



Це масштабний суспільний проєкт, спрямований на розвиток критичного мислення, навичок аргументованої дискусії та вміння вести діалог серед молоді.

«Неформат» створює середовище для обговорення актуальних суспільних тем, де учасники зможуть не лише покращити свої аналітичні здібності, але й навчитися захищати свої переконання. Проєкт надає можливість розвивати лідерські якості та формувати спільноту активної молоді.

І це ще не все! Учасники клубу зможуть випробувати свої сили на фінальному турнірі в Києві, де найкращі команди змагатимуться за кубок та цінні призи.

Це ваш шанс стати частиною великої пригоди!

Не пропустіть цю подію! Готуйте свої запитання та заряджайтеся натхненням разом з нами!