На Тернопільщині відкрили недосліджену печеру, у ній виявили рештки людей

На південній околиці села Пилипче Чортківського району відкрили нову печеру. Про це розповів археолог, директор Борщівського обласного комунального краєзнавчого музею Михайло Сохацький, пише Суспільне.

За його словами, печера невеликих розмірів. Виявили її київські спелеологи під керівництвом Ігоря Стефанишина.

“Мене запросили, щоб я обстежив печеру, адже там виявили людські кістки та рештки керамічного посуду, які можуть свідчити про давнє поховання, або сховок на випадок нападів. Орієнтовно ці артефакти можна віднести до 17-18 століття”, — каже Сохацький.

Виявлені людські останки належать трьом особам, зокрема, двом підліткам та дорослій людині.

“Цілком ймовірно, що під верхнім шаром ґрунту у печері може бути велике поховання. Тому будемо проводити додаткові стаціонарні та наукові дослідження”, – розповів Михайло Сохацький.

Нагадаємо, до Кадастру печер України занесені близько 80 печер, розташованих у південній частині Борщівського району.