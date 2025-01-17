У жорстоких боях за Україну загинув Андрій Рижков з Тернопільщини

Сумна звістка надійшла у Шумську громаду, повідомляє міський голова Вадим Боярський.

У жорстоких боях за Україну, за мир та свободу 13 січня 2025 року загинув наш земляк – Рижков Андрій Андрійович, 1975 року народження, житель села Обич.

Андрій був хорошим другом та односельчанином, товариським та життєрадісним. Був одружений, проживав з сім’єю в селі Забара, пізніше повернувся в рідне село.

З 2022 року став на захист рідної землі. Під час військової служби зарекомендував себе виключно з позитивної сторони.

Загинув при виконані бойового завдання на Курщині.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Андрія…

Вічна пам’ять і слава воїну, який віддав своє життя за кожного із нас та за Україну.

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