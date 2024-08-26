Канадець-ветеран Якуб Кепка прибув до Тернополя в рамках велопробігу для збору коштів на протезування українських військових

Сьогодні, 26 серпня, у Тернопіль прибув канадець польського походження Якуб Кепка, який здійснює велосипедний маршрут з Кракова до Києва. Ініціатива спрямована на збір коштів для протезування українських військових, які постраждали внаслідок війни.

Якуб Кепка зупинився на Набережній ставу, де його зустріли жителі Тернополя. Ветеран поділився своїми враженнями та планами.

«Дуже вдячний за те, що ви мене приймаєте у цьому гарному місці, де таке чудове озеро, після важкої дороги. Дякую за теплий прийом. Сьогодні я б також звичайно хотів ще зустрітись із військовими, які мають ампутації, висловити їм підтримку і додати мотивації. Маршрут вибрав такий, щоб відвідати захисників з пораненнями, які мають ампутації, та людей з інвалідністю, які постраждали внаслідок воєнних дій, – зазначає пан Якуб. – Моя головна місія – підтримати захисників. Адже я розумію, який важкий стан може бути на початках у таких людей. Також маршрут моєї подорожі можна скорегувати, тому якщо у якихось містах є потреба у зустрічі та підтримці, я з радістю це зроблю і доїду туди для підтримки людей».

Проєкт «Hope Raising Expedition» – ініціатива колишнього військового, 67-річного канадця з польським корінням Якуба Кепки, який має ампутацію ноги вище коліна, та здійснює велосипедну подорож з Кракова до Києва.

Маршрут пролягає через 6 польських міст та міста України: Яворів, Львів, Тернопіль, Рівне, Звягель, Житомир, Бородянка, Буча, Ірпінь, Київ.

Фото з відкритих джерел