У Тернополі не розминулися два автомобілі

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автомобіля Lexus LX-450 не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з автомобілем Opel Astra.

На момент аварії в салоні Opel Astra перебували пасажири – 37-річна жінка та її однорічна дитина. Потерпілу госпіталізували до лікарні, а немовля, яке знаходилося в автомобільному кріслі, не постраждало.

У обох кермувальників взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Триває перевірка.