20:05 | 24.09.2024
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Новини Тернополя 

У Тернополі не розминулися два автомобілі

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У Тернополі на проспекті Бандери не розминулися автомобілі. Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася у Тернополі 23 вересня близько 16:25 на проспекті Степана Бандери.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автомобіля Lexus LX-450 не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з автомобілем Opel Astra. 

На момент аварії в салоні Opel Astra перебували пасажири – 37-річна жінка та її однорічна дитина. Потерпілу госпіталізували до лікарні, а немовля, яке знаходилося в автомобільному кріслі, не постраждало.

У обох кермувальників взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Триває перевірка. 

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