Видужали 387 людей, зареєстровано 158 нових випадків COVID-19 та сім смертей 5 листопада в Тернопільській області

Станом на 05 листопада 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 21489 випадках діагноз лабораторно підтверджений (20037 випадків – дорослі, 1452 випадки – діти), з них 282 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 16990 особи.

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 5711 (4448 одужало, 61 летальних, 1202 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 978 (824 одужало, 8 летальних, 146 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 1032 (825 одужало, 18 летальних, 189 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 952 (801 одужало, 17 летальних, 134 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 1007 (795 одужало, 15 летальних, 197 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 1035 (823 одужало, 22 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 190 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 1019 (821 одужало, 14 летальних, 184 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 525 (474 одужало, 6 летальних, 45 продовжують хворіти);

– Козівський район – 643 (536 одужало, 5 летальних, 102 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 1296 (1086 одужало, 22 летальних, 188 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 512 (476 одужало, 2 летальних, 34 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 872 (718 одужало, 14 летальних, 140 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 731 (539 одужало, 4 летальних, 188 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 303 (203 одужало, 3 летальних, 97 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 901 (651 одужало, 21 летальних, 229 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 1755 (1352 одужало, 15 летальних, 388 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 1530 (1121 одужало, 17 летальних, 392 продовжують хворіти);

– Шумський район – 687 (497 одужало, 17 летальних, 173 продовжують хворіти);

За попередню добу:

– видужало 387 осіб;

– проведено 1311 досліджень методом ПЛР;

– підтверджено 158 випадків зараження вірусом COVID-19.

– зареєстровано 7 летальних випадків: чоловік 68 р. м. Тернопіль, чоловік 78 р. м. Тернопіль, чоловік 71 р. Гусятинський район с. Клювинці, жінка 69 р. Гусятинський район смт Гримайлів, чоловік 82 р. Чортківський район с. Переходи, чоловік 59 р. Збаразький район с. Базаринці, жінка 49 р. Теребовлянський район с. Зубів.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (39 осіб)

Бережанський район (14 осіб):

• м. Бережани – 7

• с. Нараїв – 4

• с. Демня – 1

• с. Котів – 1

• с. Саранчуки – 1

Борщівський район (2 особи):

• с. Гермаківка – 1

• с. Боришківці – 1

Бучацький район (3 особи):

• м. Бучач – 3

Гусятинський район (12 осіб):

• смт Гусятин – 4

• смт Гримайлів – 1

• с. Городниця – 1

• с. Котівка – 2

• м. Копичинці – 1

• с. Сухостав – 1

• с. Круголець – 1

• с. Васильківці – 1

Заліщицький район (1 особа):

• смт Товсте – 1

Збаразький район (6 осіб):

• м. Збараж – 4

• с. Вищі Луб’янки – 1

• с. Травневе – 1

Зборівський район (2 особи):

• м. Зборів – 1

• с. Гаї-Розтоцькі – 1

Козівський район (2 особи):

• с. Дмухівці – 1

• с. Теофіпілка – 1

Кременецький район (11 осіб):

• м. Кременець – 4

• м. Почаїв – 1

• с. Горинка – 1

• с. Іква – 1

• с. Бонівка – 2

• с. Жолоби – 1

• с. Башуки – 1

️Лановецький район (1 особа):

• м. Ланівці – 1

Монастириський район (4 особи):

• м. Монастириська – 1

• сел. Коропець – 2

• с. Красіїв – 1

Підволочиський район (23 особи):

• смт Підволочиськ – 5

• м. Скалат – 8

• с. Зарубинці – 2

• с. Новосілка – 2

• с. Криве – 2

• с. Кам’янки – 1

• с. Оріховець – 1

• с. Мислове – 1

• с. Городниця – 1

Підгаєцький район (7 осіб):

• м. Підгайці – 2

• с. Старе Місто – 1

• с. Угринів – 2

• с. Мужилів – 1

• с. Голендра – 1

Теребовлянський район (1 особа):

• с. Кобиловолоки – 1

Тернопільський район (12 осіб):

• с. Петриків – 2

• с. Великі Гаї – 4

• с. Прошова – 1

• с. Баворів – 1

• смт Велика Березовиця – 2

• с. Дичків – 1

• с. Біла – 1

Чортківський район (12 осіб):

• м. Чортків – 7

• с. Біла – 1

• смт Заводське – 1

• с. Антонів – 1

• с. Колиндяни – 1

• с. Сосулівка – 1

Шумський район (6 осіб): • м. Шумськ – 2 • с. Мізюринці – 1 • с. Биківці – 2 • с. Тилявка – 1