EVA Blog: як прикрасити різдвяне пряникове печиво

Важливою складовою підготовки до святкування Різдва є виготовлення пряникового печива. Найкращі рецепти можна знайти на EVA Blog (https://blog.eva.ua/krashhi-retsepti-novorichnogo-svyatkovogo-pechiva/). Проте справа не обмежується лише вирізанням фігурних смаколиків та випічкою. Важливе також і прикрашання печива, для чого треба мати трохи натхнення та скористатися наведеними нижче порадами.

Класичне глазуроване пряникове печиво

Можна просто полити печиво глазур’ю, а можна створити справжню окрасу стола. При цьому не обов’язково викладати хитромудрі візерунки, які займуть по півгодини часу для кожного шматочка печива. Мінімум орнаментів може справити більше враження, ніж найскладніші малюнки.

Для глазурування пряникового печива необхідно використовувати спеціальний кондитерський шприц з вузькою насадкою.

Глазурування без зусиль

Якщо не подобається малювати на пряниковому печиві хитромудрі візерунки, і в той же час хочеться надати йому святкового вигляду, то вам може стати в пригоді наступний метод. Потрібно лише приготувати печиво, глазур та кілька добавок. Це може бути насіння, горіхи, а також різні цукрові посипки чи кульки.

Достатньо буде покласти на шматок печива чайну ложку густої глазурі, розподілити її по поверхні і просто посипати чимось зверху. А можна проявити свої художні здібності і розташувати горіхи чи цукрові кульки у вигляді візерунків.

Цукерки та драже, яке можна придбати в магазинах, також є чудовою прикрасою для пряникового печива. Потрібно лише трохи креативу, щоб перетворити печиво на справжній витвір мистецтва. І для цього не знадобиться велика кількість глазурі.

Забарвлення глазурі

Білу глазур (приготовлену з додаванням білка) можна забарвити готовими харчовими барвниками, які надають інтенсивний, чистий колір. Однак природні барвники корисніші, і до того ж вони поліпшать смак глазурі.

Червона глазур — для отримання різних відтінків червоного додайте до глазурі вишневого або чорничного соку.

Помаранчева глазур — додайте морквяного соку.

Жовта глазур — для світло-жовтого кольору глазурі додайте лимонного соку, а для жовтогарячого — куркуму.

Зелена глазур — створюється додаванням пропущеного через міксер листя м’яти або столової ложки вареного шпинату.

Шоколад

Хто сказав, що для прикраси різдвяних пряників можна використовувати лише глазур? Для цієї ролі також чудово підійде шоколад. Він може бути білим, молочним або гірким — це залежить від особистих смаків.

Щоб шоколад залишався хрустким, коли застигне, не слід додавати в нього масло або вершки. Як тільки печиво покриється апетитною кіркою, ви можете залишити його таким або додатково прикрасити. Чудово пасуватиме цукрова посипка або подрібнені горіхи, особливо фундук.