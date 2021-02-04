З ініціативи голови облради Михайла Головка запрацює тернопільський аеропорт

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аеропорт» створили депутати Тернопільської обласної ради на вчорашньому сесійному засіданні.

На думку голови обласної ради Михайла Головка таке рішення позитивно вплине на розвиток економіки краю.

– Під час п’ятого пленарного засідання першої сесії Тернопільської обласної ради прийняли рішення про створення товариства з обмеженою відповідальністю «Аеропорт». Управління товариством та відповідальність за результати його діяльності здійснюватиме спільний орган управління – наглядова рада. У цьому питанні вже проведено багато дискусій, напрацювань. Розвиток авіації у Тернополі – одне із першочергових завдань. Сьогодні вкрай важливо, аби відновив свою роботу тернопільський аеропорт, це особливо позитивно позначиться на розвитку економічного потенціалу краю. Відновити роботу летовища вдасться спільними зусиллями міської та обласної ради, а також нам пообіцяли підтримку з боку держави, – повідомив Михайло Головко.

Нагадаємо, нещодавно Михайло Головко також запевнив, що сприятиме відновленню діяльності аероклубу на тернопільському летовищі. На його думку, впровадження тренувальних та приватних польотів стане початком розвитку аеропорту «Тернопіль» до летовища міжнародного рівня.