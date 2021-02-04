Футбольні клуби «Динамо» та «Карпати» допомагають з лікуванням тернополянина Максима Капустяника

Минулого тижня наші журналісти розповіли про 11-річного тернополянина Максима Капустяника, який був обстріляний під час прогулянки. Дізнавшись про жахливі травми, які отримав хлопчик, багато людей доброї волі зголосилися допомогти сім’ї Максима. Про них, а також про стан дитини, яка безмежно любить футбол, читайте нижче.

Нагадаємо, у тілі хлопчика знайшли численні кульки, котрі травмували м’язову тканину та внутрішні органи. Досі дитина знаходиться у столичному центрі «Охматдит», його стан стабільний, але усіх дробинок медикам не вдалося вилучити.

– Ми дуже вдячні лікарям, котрі направили нас до столиці, і тим, хто боровся за життя Максима. Це лікарі з великої букви! На даний час Максимко пробує ходити, починає самостійно їсти. Прогнозів ніхто не робить, дитина з кожним днем потроху набирається сил, з’являється бажання знову займатися спортом і відновитися повністю, а це для нас головне. Як писали раніше у ЗМІ, що з тіла сина дістали 30 дробинок, це неправда. Вилучили близько 10, інші знаходяться у м’язовій тканині, але зараз про оперативні втручання мова не йде. Медики спостерігають за його самопочуттям, здаємо всі необхідні аналізи, – розповів батько хлопчика Ярослав Капустяник.

Коли в сім’ї Капустяників сталося таке горе, ніхто не розумів, що трапилося насправді. Батько й мати щиро вірили, що це справді петарда, ніхто не міг подумати, що серед білого дня у дітей будуть стріляти…

– У мене запитують, чи розуміли ми, що трапилося. Звісно ж ні, я побачив свою дитину і не розумів, чому він упав, що з ним. У таких випадках нереально щось аналізувати і думати про кривдника. Всі думки біля дитини, щоби він був здоровий, знайшов у собі сили вийти з такої біди. Ми щиро дякуємо усім людям, хто допоміг фінансово, хто телефонує і морально підтримує, це додає стимулу, сили і надії, що все буде добре. Максимко сильний, і з Божою допомогою ми зможемо все пройти. Дуже вдячний за молитви за нашу дитину, це та цілюща сила, яка допомагає зараз нам усім, – додає пан Ярослав.

Одним з тих, хто першим відгукнувся на заклик про допомогу, став президент ФК «Динамо» (Київ) Ігор Суркіс.

– Відкривши один з українських сайтів, я прочитав про те, що Максим отримав численні поранення у безневинній ситуації. Ми раніше вже зустрічалися з його батьком, у мене був його телефон і я подзвонив йому з пропозицією покласти на клуб усі фінансові витрати. Ми беремо на себе повністю витрати на лікування в «Охматдиті», а після того, як Максима випишуть, він пройде курс реабілітації на нашій базі у Віті-Литовській під контролем клубних лікарів, – розповів Ігор Суркіс.

Футболісти київського «Динамо» передають Максимкові щирі привіти та бажають міцного здоров’я. Гравці хочуть якнайшвидше потиснути маленькому футболісту руку, і аби підняти малечі настрій, вони подарували йому цілий комплект «динамівського» екіпірування.

– Коли мені зателефонував пан Суркіс, звісно, це було несподіванкою, нам дуже приємна така увага. Я вирушив на зустріч, потиснув йому руку, почув багато приємних слів. Звісно, це велика подія, адже Максимко так любить футбол. Дитина дуже раділа такій увазі. Також свою допомогу вклав і ФК «Карпати» (Львів). Ми раді, що наша біда не залишилася осторонь, – додає батько Максима.

Президент ФК «Динамо» наголосив, що дуже би хотів, аби правоохоронні органи не залишили цю справу осторонь, знайшли винних та суворо їх покарали, адже знущатися над дітьми не має права ніхто.

– Коли емоції трішки вщухли, ми зрозуміли, що дуже хочемо, аби винного покарали. Це не просте хуліганство, постраждали діти. Винний повинен нести відповідальність. І я прошу поліцію взяти до уваги цей факт. Злочинець має бути покараний! – заявив Ярослав Капустяник.

Про тернопільського стрілка відомо, що він характеризується з поганої сторони, любив побавитися наркотиками, сім’ї не мав, проте у нього є син, якому також 11 років. Що спонукало чоловіка дістати гладкоствольну рушницю і стріляти по дітях, з’ясовує поліція. Зброю поліціянти вилучили для проведення експертиз, а самому підозрюваному інкримінують дві кримінальні статті – це хуліганство та нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Якщо остання буде доведена, на стрільця чекає позбавлення волі на термін від 2 до 7 років.

Журналісти «Номер один» бажають Максимкові швидкого одужання та триматимуть своїх читачів у курсі подій пов’язаних з цією резонансною справою.

Іванка Біла



