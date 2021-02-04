У Підгаєцькій ОТГ обрали 13 старост

02 лютого відбулося перше пленарне засідання п’ятої сесії Підгаєцької міської ради VIII скликання, на якому розглянуто 52 питання. Частина із них стосувалася забезпечення депутатської діяльності, 22 рішення прийнято із питань затвердження міського та сільських бюджетів за 2020 рік, а також внесення змін до міського бюджету на 2021 рік. Про це повідомили у пресслужбі Підгаєцької ОТГ.

Розглянуто ряд питань щодо впорядкування структури, служб та відділів міської ради і забезпечення їх повноважень, припинення діяльності та створення комунальних закладів міської ради, затвердження положень про структурні відділи міської ради, інші питання, що стосувалися діяльності ради.

На сесії затверджено Програму розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Підгаєцької міської ради на 2021-2023 роки, прийнято до комунальної власності Підгаєцької міської територіальної громади та змінено назву КНП «Підгаєцька центральна районна комунальна лікарня» Підгаєцької районної ради.

Одним із важливих питань, розглянутих на сесії, було питання затвердження старостів по старостинських округах Підгаєцької міської ради. За пропозицією міського голови та за результатами голосування старостами затверджено:

по Білокриницькому старостинському окрузі – Чайківського Івана Григоровича по Вербівському старостинському окрузі – Лапчак Марію Михайлівну по Гнильченському старостинському окрузі – Плекан Дарію Йосипівну по Голгочанському старостинському окрузі – Козлика Василя Григоровича по Завалівському старостинському окрузі – Дорош Світлану Вікторівну по Литвинівському старостинському окрузі – Шиндирівського Михайла Володимировича по Мирненському старостинському окрузі – Цяпуту Степана Петровича по Мужилівському старостинському окрузі – Солонину Мирославу Ярославівну по Новосілківському старостинському окрузі – Кардаш Ганну Василівну по Носівському старостинському окрузі – Панашія Івана Євгеновича по Сільцівському старостинському окрузі – Куцибалу Ірину Дмитрівну по Староміському старостинському окрузі – Качембу Мирославу Федорівну по Угринівському старостинському окрузі – Буцика Ігоря Степановича

Не обрано старости по Поплавському старостинському окрузі.

Старости здійснюватимуть свої повноваження відповідно до Положення про старосту, затвердженого рішенням Підгаєцької міської ради від 07 грудня 2020 року №15.