20 людей померли: 443 нових випадки COVID-19 на Тернопільщині
443 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 05 квітня 2021 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 20 (жінка 61 р. м. Тернопіль, жінка 62 р. Чортківський район м. Копичинці, чоловік 65 р. м. Тернопіль, жінка 71 р. Тернопільський район с. Залужжя, жінка 52 р. Тернопільський район с. Чернихівці, чоловік 72 р. Чортківський район смт Скала-Подільська, чоловік 76 р. Чортківський район с. Шупарка, жінка 63 р. Тернопільський район с. Золотники, чоловік 61 р. Тернопільський район с. Ілавче, чоловік 65 р. Тернопільський район с. Різдвяни, чоловік 56 р. м. Бережани, жінка 67 р. м. Бережани, жінка 89 р. м. Кременець, чоловік 78 м. Кременець, жінка 74 р. Тернопільський район с. Поділля, чоловік 83 р. Тернопільський район с. Магдалівка, жінка 49 р. Тернопільський район с. Дибще, чоловік 58 р. м. Тернопіль, чоловік 70 р. м. Тернопіль, чоловік 73 р. Чортківський район с. Яргорів)
одужало – 187 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 505
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 57149 осіб;
одужало – 46469 осіб;
летальних випадків – 830 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 6088 (5278 одужало, 88 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 1289 (1112 одужало, 24 летальних)
– Тернопільський район – 34393 (27701 одужало, 465 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 15517 (12591 одужало, 209 летальних)
– Чортківський район – 16668 (13490 одужало, 274 летальних):
в т.ч. м. Чортків – 2339 (1785 одужало, 20 летальних)
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (19 осіб):
• Борсуківська сільська ОТГ – 0
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 0
• Вишнівецька селищна ОТГ – 12
• Кременецька міська ОТГ – 0
• Лановецька міська ОТГ – 5
• Лопушненська сільська ОТГ – 0
• Почаївська міська ОТГ – 2
• Шумська міська ОТГ – 0
Тернопільський район (281 особа):
• Байковецька сільська ОТГ – 5
• Бережанська міська ОТГ – 14
• Білецька сільська ОТГ – 1
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 11
• Великобірківська селищна ОТГ – 4
• Великогаївська сільська ОТГ – 12
• Залозецька селищна ОТГ – 6
• Збаразька міська ОТГ – 16
• Зборівська міська ОТГ – 6
• Золотниківська сільська ОТГ – 3
• Іванівська сільська ОТГ – 1
• Козівська селищна ОТГ – 12
• Козлівська селищна ОТГ – 0
• Купчинецька сільська ОТГ – 7
• Микулинецька селищна ОТГ – 1
• Нараївська сільська ОТГ – 7
• Озернянська сільська ОТГ – 8
• Підволочиська селищна ОТГ – 13
• Підгаєцька міська ОТГ – 6
• Підгороднянська сільська ОТГ – 0
• Саранчуківська сільська ОТГ – 5
• Скалатська міська ОТГ – 2
• Скориківська сільська ОТГ – 3
• Теребовлянська міська ОТГ – 9
• Тернопільська міська ОТГ – 129
Чортківський район (143 особи):
• Білобожницька сільська ОТГ – 1
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0
• Борщівська міська ОТГ – 13
• Бучацька міська ОТГ – 17
• Васильковецька сільська ОТГ – 6
• Гримайлівська селищна ОТГ – 6
• Гусятинська селищна ОТГ – 7
• Заводська селищна ОТГ – 3
• Заліщицька міська ОТГ – 16
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 1
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 1
• Колиндянська сільська ОТГ – 0
• Копичинецька міська ОТГ – 11
• Коропецька селищна ОТГ – 1
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 2
• Монастириська міська ОТГ – 4
• Нагірянська сільська ОТГ – 1
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 14
• Товстенська селищна ОТГ – 4
• Трибухівська сільська ОТГ – 0
• Хоростківська міська ОТГ – 10
• Чортківська міська ОТГ – 25
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