Мешканцям Тернопільщини перерахують субсидії

Від початку року на Тернопільщині субсидію отримують 93652 домогосподарства. Це ті домогосподарства, яким нараховується субсидія у грошовій готівковій, грошові безготівковій формі. Про це повідомив заступник директора департаменту соцзахисту ТОДА Олег Воронка.

Однак у зв’язку із закінченням опалювального сезону, буде здійснюватися перерахунок житлових субсидій.

«У квітні, в останньому місяці опалювального сезону, буде здійснений перерахунок житлових субсидій. Відповідно допомога буде становити половини суми від нарахованої за повний місяць опалювального періоду. У зв’язку з чим деякі домогосподарства отримають меншу субсидію, або ж, згідно з розрахунком, уже не отримають», – розповідає Олег Воронка.

Також, як додав Олег Воронка, ціна на «блакитне паливо» становить 6, 99, відповідно до цього розрахунку здійснюється нарахування житлових субсидій.

Оскільки у лютому ціна зменшилася, у порівнянні з січнем, тому попередньо нараховані кошти або повертаються, або враховуються у субсидію за лютий-березень.