На Тернопільщині літня жінка впала з драбини й травмувалася

13 липня медики швидкої Тернопільщини обслужили 312 викликів до пацієнтів, здійснили 122 госпіталізації; з них у Тернополі обслужено 118 викликів, госпіталізовано 38 пацієнтів. За минулу добу в службі швидкої допомоги краю зафіксовано 4 виклики до хворих з підозрою та підтвердженням діагнозу ковід, госпіталізовано 2 ковідних пацієнтів.

Найбільше було виїздів до пацієнтів із серцево-судинними недугами, на судомні стани й алкогольні інтоксикації. Також побільшало викликів на побутові травмування та різні нещасні випадки.

Так, на Копичинецькій трасі автомобіль збив 41-річного велосипедиста. Констатована смерть до приїзду Е(Ш)МД.

У селі Матеушівка на Бучаччині між сусідами, що були на підпитку, виникла бійка, в результаті якої один з чоловіків отримав різано-рвану рану правої гомілки.

Виїжджала бригада швидкої в с. Васьківці на Шумщині. Там мешканці села знайшли у ставі спливше тіло чоловіка. Утоплеником виявився 42-річний чоловік. Констатована біологічна смерть.

Бригада швидкої виїжджала в с. Грабовець Тернопільського району. 68-річна жінка приїхала до сестри в гості нарвати фруктів, вилізла на драбину, не втрималась і впала. Внаслідок падіння отримала струс головного мозку, забій шийного і грудного відділу хребта, перелом лівої руки, повідомив Михайло Джус, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини.