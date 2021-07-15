Как работают жатки

Выращивание урожая состоит из регулярно повторяющихся этапов. От того, сколько растений было выращено, зависит и интенсивность их сбора. Если таких растений мало или же в случае работы с деревьями и кустарниками, их обрезка производится секаторами, то есть специальными ножницами соответствующей формы. Данный тип инструментов позволяет точно выполнять обрезку, но предполагает низкую производительность труда. Однако если растений очень много, то используют жатки. Данный тип машины может выполнять всю процедуру самостоятельно или с минимальным вмешательством человека.

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Что такое жатка

Жатка — это устройство, которое сопровождает садоводов и фермеров во время их работы, значительно улучшая ее. Это машина, которая в основном используется для кошения зерновых или травы. Она также может убирать скошенные растения.

Прототип жатки был изобретен и сконструирован в 1831 году Сайрусом МакКормиком. Тогда это была машина, запряженная лошадьми. В настоящее время все чаще встречается механическая жатка — устройство, работающее автономно, без участия человека. Жатка была создана, чтобы заменить в чем-то менее эффективную косилку и ручные инструменты, такие как коса или серп.

Механические жатки

В настоящее время часто используются механические жатки (в том числе жатки для комбайнов), которые дороже ручных. Они обеспечивают гораздо больший КПД в процессе эксплуатации и, кроме того, служат без сбоев в течение многих лет. Жатки бывают разных размеров, от компактных до больших, стоящих отдельно. Устройства этого типа:

прочные;

изготовлены из материалов высочайшего качества;

не изнашиваются слишком быстро.

При их производстве применяют нержавеющую сталь. Благодаря соответствующей конструкции, жатки способны значительно ускорить весь процесс обрезки растений. Скорость работы лезвий позволяет эффективно работать на выбранном участке.

Сменные детали

Все режущие части в садовых и сельскохозяйственных машинах притупляются через определенный период времени, что значительно снижает их эффективность, и работа больше не выполняется так точно, как вначале. Вот почему конструкторы часто предусматривают возможность замены лезвий, например в жатках. Так что вы можете установить новые, когда в этом возникнет необходимость.