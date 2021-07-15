Під землею на Підгаєччині виявили склади застарілих боєприпасів

Поблизу села Старе Місто Підгаєцької громади тривають роботи з ліквідації складів боєприпасів.

Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, з листопада 2020-го року на території лісового масиву урочища “Буда” піротехніки виявили 171 вибухонебезпечний предмет.

13-го липня надзвичайники знайшли ще один поклад – 26 артснарядів часів Другої світової.

З кінця 2020-го року піротехніки обстежили понад три гектари території. Роботи тривають і досі. За цей час рятувальники здійснили туди 19 виїздів. 145 боєприпасів вже знищили.

У службі порятунку нагадують, що розмінуванням, знешкодженням або знищенням вибухонебезпечних предметів займаються тільки підготовлені сапери. Правильно і безпечно знешкодити їх здатні лише досвідчені фахівці. Ні в якому разі не намагайтеся робити це самі, адже це може призвести до трагічних наслідків.

Якщо ви знайшли предмет, який зовні нагадує боєприпас, або є підозрілим – не торкайтеся його. Про знахідку негайно повідомляйте рятувальників, зателефонувавши за номером телефону “101”.