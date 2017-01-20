Для села та міста: на що держава виділяє гроші Тернопільщині

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна побував з робочою поїздкою у Збаразькому районі. Він оглянув спортивну залу школи села Вищі Луб`яни, яку реконструювали у 2016-му та горище, котре раніше протікало.

Затрати на цей проект склали понад 1 млн 700 тис грн. В рамках ремонтних робіт також оновлено вентиляційну систему, здійснено протипожежну обробку дерев’яних конструкцій. Тепер діти можуть здобувати освіту у більш комфортних умовах.

«У цій школі в Луб’янках я був у травні місяці, коли починалися роботи. Реконструкцію, яку ми бачимо сьогодні – це унікальна можливість, яка дається завдяки коштам державного бюджету, Фонду регіонального розвитку та співфінансування з місцевого бюджету. Партнерські відносини, які формуються сьогодні між органами місцевого самоврядування і державної влади дають конкретний результат у вирішенні проблем галузі освіти, зокрема забезпеченні кращих умов в сільських школах», – зазначає Голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

Тому, за його словами, завдання у 2017 році – збільшити частку співфінансування з місцевих бюджетів до 25% задля того, щоб зросла кількість подібних об’єктів.

«На даному етапі у Тернопільській області ми реалізували більше 40 проектів, які пов’язанні із перекриттям дахів, утепленням, заміною котлів тощо. Це створює додаткові можливості та поштовх для розвитку сільської освіти в області», – зауважує Голова обласної адміністрації.

У той же час в школі №1 м. Збараж провели капітальний ремонт спортивної зали. На це гроші виділили з місцевого бюджету, допомогли також і благодійники – що є прикладом вдалої співпраці адміністрації району та місцевих підприємців, які розуміють необхідність розвитку спорту. У першій половині дня в спортзалі відбуваються уроки фізкультури для молодших школярів, а пообіді вона функціонує як місцева спортивна школа, де займаються понад сотня дітей. У розвиток спорту Збаражчина планує і надалі вкладати кошти. Наразі актуальною є потреба у створенні єдиного спортивного комплексу.