На Тернопільщині завершили пошуки масових поховань у колишньому селі Пужники: людських останків не знайшли

У колишньому селі Пужники на Тернопільщині завершили пошукові дослідження, які тривали з 4 до 7 листопада 2026 року. Фахівці заклали близько 40 пошукових траншей, однак людських останків та артефактів, які б свідчили про наявність масових поховань загиблих у лютому 1945 року мешканців села, не виявили.

Про результати досліджень повідомив Український інститут національної пам’яті. Пошукові роботи проводили на території колишнього села Пужники, яке нині розташоване в межах села Садове Коропецької громади Чортківського району. Під час досліджень фахівці виявили залишки старої дороги, фундаменти цвинтарної каплиці, частину поховань старого цивільного кладовища, а також залишки фундаменту споруди, ймовірно, господарського призначення. Роботи виконувало ТОВ «Спеціалізована установа “Волинські старожитності”» за участі польських фахівців із Поморського медичного університету в Щецині, представників фундації «Свобода і Демократія» та Інституту національної пам’яті Республіки Польща. Український інститут національної пам’яті залучив до робіт фахівців івано-франківського комунального підприємства «Пам’ять», які забезпечували професійний нагляд і консультування. Пошукові дослідження є частиною виконання домовленостей, досягнутих Українсько-польською робочою групою у справах гідних поховань. Що відомо про трагедію в Пужниках Пужники були колишнім селом на Тернопільщині, де в міжвоєнний період компактно проживали представники польського етносу. У лютому 1945 року населений пункт зазнав збройного нападу. За архівними даними, частина мешканців загинула, а село спалили. У червні 1945 року жителів Пужників переселили до Польщі, зокрема в населені пункти Немисловіце та Ратовіце. У 1949 році радянська влада ліквідувала село. Згодом його територія залишилася незаселеною та поступово заросла лісом.