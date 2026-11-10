У Ланівцях поліцейські виявили нетверезого водія, який без прав сів за кермо

Фігурант, згідно з рішенням суду, був позбавлений права керування транспортними засобами строком на п’ять років. Однак він проігнорував судову заборону та знову сів за кермо, ще й у стані сп’яніння.

Увечері співробітники групи реагування патрульної поліції відділення поліції № 1 м. Ланівці зупинили автомобіль, який рухався без увімкнених фар. Під час спілкування з водієм правоохоронці помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду на місці зупинки та в медичному закладі чоловік відмовився.

Під час перевірки документів поліцейські встановили, що водій не мав посвідчення, оскільки раніше був позбавлений права керування транспортними засобами строком на п’ять років.

Як з’ясувалося, таке рішення суд ухвалив через вчинення чоловіком адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння).

Попри судову заборону, чоловік повторно сів за кермо.

Поліцейські склали на водія адміністративні матеріали за ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування) та ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння).

Також щодо водія розпочато кримінальне провадження за ст. 382 Кримінального кодексу України (невиконання судового рішення).

Загалом від початку року працівники поліції Тернопільщини задокументували 255 фактів керування транспортними засобами без посвідчення водія або передачі керування автомобілем особі, яка не має права керування (ст. 126 КУпАП).