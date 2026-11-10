На Тернопільщині податківиця не заарештувала автомобіль боржника, який згодом переписали на родичку

Колишній старшій державній інспекторці Головного управління ДПС у Тернопільській області повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем. За версією слідства, через її бездіяльність підприємство, яке заборгувало бюджету понад 2,1 млн грн, змогло продати автомобіль вартістю понад 1,4 млн грн.

Про це повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі.

За даними слідства, посадовиця була податковою керуючою підприємства агропромислового комплексу. Вона знала, що у власності боржника є автомобіль SKODA KODIAQ вартістю понад 1,4 млн грн, однак не внесла його до податкової застави та не наклала заборону на відчуження.

Як стверджують правоохоронці, через це 11 березня 2026 року підприємство безперешкодно продало автомобіль фірмі, засновниками якої були його ж засновники. Вартість продажу становила 630 тисяч гривень, що, за даними слідства, було значно нижче ринкової ціни.

Згодом автомобіль переоформили на родичку одного із засновників.

У прокуратурі зазначають, що внаслідок таких дій майно вибуло з власності підприємства-боржника, а бюджет втратив можливість стягнути заборгованість за рахунок цього активу. Завдані державі збитки оцінюють у понад 1,4 млн грн.

Автомобіль вилучили. Наразі вирішують питання щодо його арешту.

6 листопада 2026 року колишній посадовиці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України — зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Досудове розслідування здійснює Територіальне управління ДБР у Львові.