Новини Тернополя 

Патрульні затримали чоловіка за нанесення ножових поранень сусіду

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18 січня, близько 20 години, патрульні отримали повідомлення про те, що на вулиці Молодіжна, в одному з будинків, невідомий чоловік погрожує фізичною розправою (предметом схожим на ніж).

Інспектори миттєво прибули на місце події.
Патрульні виявили потерпілого чоловіка з ножовими пораненнями, негайно надали йому домедичну допомогу.
Підозрюваного одразу затримали.
Охоронці порядку викликали швидку медичну допомогу потерпілому та слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин.
Як з’ясували інспектори, ввечері, перебуваючи напідпитку, 59-річний чоловік під час суперечки з дружиною, погрожував їй фізичною розправою. За жінку заступився сусід. Під час сутички господар помешкання наніс сусіду удари ножем.

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