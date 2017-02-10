Тернопіль зустрічає своїх гостей хрестом та причепами (фотофакт)
Тернопіль зустрічає своїх гостей хрестом та причепами. Фото виклав мережу Інтернет Ігор Василів.
- Цікаво мені, невже не знайшлось іншого місця, для продажу причепів? Чому тут? Ну є хоч трошки мізків? Біля напису Тернопіль, фотографувалися гості міста, зустрічались з тими хто не знає міста, щоб провести. Тепер можемо зустрітись і купити причеп до фури… Дурдом!
1 коментар до запису “Тернопіль зустрічає своїх гостей хрестом та причепами (фотофакт)”
Дивно… Як на мене, дуже добре, що люди розвивають Тернопіль. Можливо краще, щоб там була доглянута стоянка із напівпричіпами, чи будь яким іншим транспортом??? А ніж хащі…за якими ще пів року тому, навіть не було видно знаку нашого файного міста . Думаю, люди, які цим займаються, зможуть прикласти зусиль для того, щоб окультурити ще більше, це визначне місце.