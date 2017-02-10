Новини Тернополя 

Тернопіль зустрічає своїх гостей хрестом та причепами (фотофакт)

Redaktor 1 коментар

 Тернопіль зустрічає своїх гостей хрестом та причепами. Фото виклав мережу Інтернет Ігор Василів.

  • Цікаво мені, невже не знайшлось іншого місця, для продажу причепів? Чому тут? Ну є хоч трошки мізків? Біля напису Тернопіль, фотографувалися гості міста, зустрічались з тими хто не знає міста, щоб провести. Тепер можемо зустрітись і купити причеп до фури… Дурдом!

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1 коментар до запису “Тернопіль зустрічає своїх гостей хрестом та причепами (фотофакт)

  • Вікторія
    16:59 | 9 лютого, 2017 на 16:59
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    Дивно… Як на мене, дуже добре, що люди розвивають Тернопіль. Можливо краще, щоб там була доглянута стоянка із напівпричіпами, чи будь яким іншим транспортом??? А ніж хащі…за якими ще пів року тому, навіть не було видно знаку нашого файного міста . Думаю, люди, які цим займаються, зможуть прикласти зусиль для того, щоб окультурити ще більше, це визначне місце.

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