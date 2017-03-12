Розбирання незаконної дамби ГЕС в Скалі-Подільській – перша в Україні попереджувальна акція, організована рухом «Вільний Дністер» (фото)

Епізод I. Лупайте дамбу сю, нехай ні дощ ні холод не спинять вас

Жадоба. Гесівці вирішили, що от весь Збруч буде крутити їхню турбіну. Бетонними плитами перегородили всю річку.

Два натовпи міліціянтів спостерігали за подіями – чемеровецькі пантрували лівий берег, борщівські – правий.

До приїзду «демонтаційної бригади» на гес готувалися – перекрили шлюзи. Пустили всю воду по обвідному каналу, щоб важче було розбирати бетонні плити. Зараз весна, води багато.

Якщо б єгипетські піраміди будували ми, вони до цього часу не були б збудованими. Тим не менше, зробили дві нових дюри в дамбі. Очевидно, що за допомогою екскаватора не важко вернуть всьо взад, суть в іншому.

Розбирання незаконної дамби ГЕС в Скалі-Подільській – перша в Україні попереджувальна акція, організована рухом «Вільний Дністер». Ніхто не буде махати прапорцями і скаржитися, якщо гесівське рило таки запхається на Дністер.

Епізод II

Народе мій замучений розбитий, мов паралітик той на роздорожжу,

Людським презирством, наче струпом вкритий.

Агонізуюче село Бережанка – 8 км нижче Скали по Збручу. Той самий власник, що і Скалі, поставив ГЕС. На відміну від Скалецької ГЕС, для ГЕС в Бережанці діє зелений тариф (бережанська гес – із легким нальотом законності, тоді як в Скалі все зовсім мимо закону).

Впоперек Збруча підвищили насип поверх старої дамби, з обох боків – по турбіні.

«Їхні діти отримають робочі місця». Аж два (сторожівка). «То для вас смішне, тут нема іншої роботи, ми бідні, голодні, з простягнутою рукою».

Власник ГЕС посипав цю руку крихтами від «зеленого тарифу», який забезпечуємо йому ми, платники податків, споживачі електроенергії України.

Бережанці готові цілувати йому руки. Їм надто складно, що є там якісь закони, екологія, Збідовані люди, їм нецікава ідея України, як території на якій мешкають мільйони громадян, яких об’єднують спільні інтереси і в яких спільне майбутнє.

В Бережанці у воду полізли самі отпєті об’єщики. Тут не суть була розбирати дамбу, а показати, що люди, які не «приписані» до громади, можуть і будуть впливати на стан речей.

Якщо «громаді села» пообіцяють завтра місця не лиш двох сторожів, а й трьох прибиральниць, так само, як сьогодні вони «вирішили», що можна городити Збруч, завтра вони голосуватимуть за акт про незалежність Бережанки. І це головна біда.

Збруч – це не просто річка, це символ. Плювати на нього ніяк не можна.

Андрій Мельничук